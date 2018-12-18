Çocuklarda sinüzit belirtileri nelerdir?

AKUT SİNÜZİT TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK GEREKEBİLİR

Akut sinüzit, belirtileri 3 aydan daha az sürede tamamen düzelebilen çoğu zaman virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. Akut sinüzitlerin tedavisinde özellikle doğru ve akılcı antibiyotik kullanımı önemlidir. Bu yüzden mutlaka doktorun önerdiği antibiyotikler kullanılmalıdır. Tuzlu su spreyleri ile akıntıların kıvamı yumuşatılabilir, ayrıca evde istirahatin de tedavide önemli bir seçenek olduğu unutulmamalıdır.

KRONİK SİNÜZİTİN BELİRTİLERİ UZUN SÜRELİDİR

Kronik sinüzit belirtiler 3 aydan uzun sürer. Çocuk, yılda 4-6 kez sinüzit atağı yaşıyorsa mutlaka alerji ve geniz eti açısından kulak burun boğaz muayenesi yapılarak değerlendirilmelidir. Çocuk sinüzitlerinde özellikle erken teşhis ve uygun bir ilaç tedavisi ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.

SİNÜZİTİN BELİRTİLERİ ÖNEMSENMELİ

Çocukta aşağıdaki belirtilerden birkaçı varsa, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır.

-Geceleri veya sabaha karşı ortaya çıkan inatçı öksürük,

-Sarı-yeşil renkli koyu kıvamlı burun akıntısı,

-Göz çevresinde basınç hissi,

-Nefeste kötü koku,

-Koku alma bozukluğu,

-Mide bulantısı ve kusma,

-10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı (nezle/grip), bazen hafif ateş yükselmesi,

-Burun tıkanıklığı ve horlama,

-Geniz akıntısı ile birlikte bazen boğazda yanma,

-Davranış değişiklikleri,

-Geçmeyen baş ağrısı (özellikle 6 yaş sonrası)

-Yorgunluk ve halsizlik

DOĞRU TEŞHİS DOĞRU MUAYENE İLE KONULABİLİR

Hastanın kulak burun boğaz muayenesine başlamadan önce detaylı şekilde aile öyküsü, alerjik hikayesi ve olası risk faktörleri sorgulanmalıdır. Endoskopik muayeneden sonra gerekirse görüntüleme yöntemlerine başvurulmalıdır. Çocuk sinüzitlerinin tanısında sinüsleri mutlaka radyolojik olarak görmek gerekirse, başvurulacak görüntüleme yöntemi bilgisayarlı sinüs tomografisi olmalıdır. Ancak tomografi çocuklarda zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.

ÇOCUK SİNÜZİT TEDAVİLERİ

Çocuk sinüzitlerinde sinüslere yönelik ameliyat gerektiren durumlar, ilaç tedavisine dirençli olan vakalardır. Göz içi veya etrafında apse oluşumunda, cerrahi tedavi önemli bir seçenektir. Kronik sinüzitte risk faktörleri önemlidir ve birlikte geniz eti büyüklüğü olan veya sık bademcik enfeksiyonu geçiren çocuklarda, geniz eti büyüklüğü varsa ve ek problemler oluşturuyorsa geniz eti öncelikle alınmalıdır ve takip edilmelidir. Eğer alerjik rinit varsa alerjiye yönelik ek tedavi planlanmalıdır. Uygun içerik ve sürede verilen medikal tedavi ve gereken durumlarda yapılan geniz eti ameliyatına rağmen tedavi edilemeyen kronik sinüzitlerde tercih edilen tedavi yaklaşımı endoskopik sinüs cerrahisidir. Çocuklarda daha az tercih edilse de ameliyat, iyi sonuç veren bir tedavi seçeneğidir.