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Çocuklarda sağlıksız beslenme kolesterolü tetikliyor

Çocuk hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Selda Karaayvaz, kolesterolün artık çocuklarda da görülebilen bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti. Karaayvaz “Sağlıksız beslenme, abur cubur tüketme alışkanlıkları sonucu artan kan yağları damarlara zarar veriyor” dedi.

24 Nisan 2018 Salı 20:57
Çocuklarda sağlıksız beslenme kolesterolü tetikliyor

Çocukların gelişimi ebeveynler tarafından takip edilir. Gelişim evresinde aileler, doktora başvuru sayısını artırır. Her şey yolundaysa zamanla, çoğunlukla da 5 yaş tamamlandığında rutin kontroller bir anlamda rafa kaldırılıp yerini hastalık dönemlerindeki muayenelere bırakmaya başlar. Oysa 5 yaş sonrası da mutlaka yapılması gereken kontroller bulunuyor!

KOLESTEROL ARTIK ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLÜYOR

 Acıbadem Altunizade Hastanesi’nden çocuk hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Selda Karaayvaz, kolesterolün artık çocuklarda da görülebilen bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.Karaayvaz “Genetik olabildiği gibi sağlıksız beslenme, abur cubur tüketme alışkanlıkları sonucu artan kan yağları 9 yaştan itibaren damarlara zarar vermeye ve sertleşmenin erken başlamasına neden olabiliyor. Özellikle de birinci derece akrabalarında kolesterol ve trigliserid yüksekliği olan çocukların mutlaka kan yağ düzeylerine bakılmalı” dedi. Karaayvaz demir eksikliği veya kansızlığın çocuklarda yaygın bir sağlık problemi olduğu için, tam kan sayımıyla birlikte demir depolarının incelenmesini de tavsiye etti.

 (karar.com)

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:57
  1. Acıbadem Altunizade Hastanesi
  2. Çocuk Hastalıkları Uzmanı
  3. Doç.Dr. Selda Karaayvaz
  4. çocuk kolestrolü

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