Çocuklarda parmak emme alışkanlığı nasıl bıraktırılır?

Çocukların ilerleyen yaşlarda da parmak emme alışkanlığını devam ettirmesi, dişlerin yapısının bozulmasına, arkadaşları arasında alay konusu olmasına ve aynı zamanda bazı tıbbi sorunların önemli bir nedenidir. Sürekli baş parmağı emmek, derinin çatlamasına neden olabilirken bazı enfeksiyonları da beraberinde getirebilir.

Çocuğunuzun parmak emme alışkanlığını bırakması için bazı çözüm yollarını sizler için derledik...

PARMAK EMME ALIŞKANLIĞINI BIRAKMANIN YOLLARI

1. Dikkatini dağıtmak

Başparmak emme alışkanlıklarını durdurmanın en iyi yollarından biri çocuğun ilgisini başka yöne çekmektir. Bütün yapmanız gereken, çocuğunuzun ağzında baş parmağını her fark ettiğinizde, ellerini kullanmasını gerektirecek bir şey yapmasını sağlamaktır. Bu sevimli bir oyuncağa sarılmak, bir kitap okumak ya da oyun oynamak olabilir.

2. Baş parmağı sarmak

Bir bant yardımıyla parmağını sarabilirsiniz. Bu da her parmağını ağzına götürdüğünde fark etmeden onu engelleyecektir.

3. Parmak emme süresini sınırlandırmaya çalışmak

Çocuğunuz gündüz ve gece ayırt etmeden parmak emiyorsa onunla konuşun ve sadece gece yapabileceğini anlatın. Gece de uygulayacağınız bant gibi yöntemlerle o fark etmeden alışkanlığını azaltabilirsiniz.

4. Baş parmağa limon suyu sürmek

Çocuklar genellikle limonun tadını sevmez. Gece baş parmağına limon suyu sürün. En azından, herhangi bir kimyasal üründen daha güvenlidir.

5. Ödül sistemini kullanmak

Çocuğunuz her baş parmak emmeyi bıraktığında, ödüllendirin. Parmak emmeyi tamamen terk ederse, her hafta ya da ayda ödüllendirileceğini söyleyin.

6. Konuşun ama zorlamayın

Çocuğunuz parmak emmeyi sonunda bırakacaktır ama bu zaman alabilir. Onun için konuşmaya devam edin ama asla zorlamayın.

7. Bir parmak koruyucu kullanmak

Başparmak üzerine takılabilen plastik bir kalıptır ve parmak emmeyi etkili bir şekilde kısıtlar. Ancak bunu zorla kullanmak çocuğunuzun zihnini etkileyebilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

8. Görmezden gelmek

Çocuklar çoğunlukla dikkat çekmek için bunu yapar. Bu nedenle, görmezden gelmek, en iyi yöntem de olabilir. Siz yine çareler üretmeye devam edin ama o bunu bilmesin.