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Kadın - Aile Çocuklarda okul fobisi!
Kadın - Aile

Çocuklarda okul fobisi!

Özellikle ilk defa ebeveynlerinden ve ev ortamında ayrılacak çocuklarda veya okul değişikliği gibi durumlarda görülebilen ancak yaşanan bazı travmatik olaylar, akran zorbalığı gibi sorunlar sonucu da tetiklenebilen okul fobisinin nedenlerini teşkil edebilir.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 13:08:00 -
Çocuklarda okul fobisi!

Özellikle ilk defa ebeveynlerinden ve ev ortamında ayrılacak çocuklarda veya okul değişikliği gibi durumlarda görülebilen ancak yaşanan bazı travmatik olaylar, akran zorbalığı gibi sorunlar sonucu da tetiklenebilen okul fobisinin nedenlerini teşkil edebilir. Okul fobisi pek çok sebepten kaynaklanabilir

Okul fobisi en genel haliyle çocuğun bazı sebepler nedeniyle okula gitmeyi reddetmesi olarak yorumlanıyor. Buna göre okul fobisi pek çok sebepten kaynaklanabiliyor. İşte okul fobisinin en sık görülmesine yol açan 7 neden!
1. Çocuklarda değerlendirilme kaygısı sonucu baskı oluşması
2. Evden ve aileden ayrılma korkusu
3. Akademik anlamda güçlük yaşaması
4. Okul arkadaşlarıyla ilgili sorun yaşaması ve akran zorbalığı
5. Aile veya ev ortamında travma yaşaması
6. Okulunun değişmesi
7. Ev ortamının okul ortamından daha eğlenceli gelmesi
Okula çocuklarımızı daha çok sevdirmeliyiz.. Bunun için de doğru tercihle, doğru okulu bularak öğrencilerimizin geleceğini inşa etmek ise tamamen ailelerin en temel görevi olmalıdır.
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