Çocuklarda öksürüğe iyi gelecek 9 farklı yöntem

Öksürük akciğer enfeksiyonlarındaki veya solunum yollarındaki balgamın sökülmesini sağlar. Kuru gıcıklı öksürük, pek ciddi bir sorun olmamakla birlikte, nedeni her zaman bilinemez. Soğuk algınlığı sırasında burun akıntısının geriye giderek solunum borusunu tahriş etmesinden dolayı olabilir. Vücudun ana soluk borusuna yabancı bir cisim kaçmışsa bunun atılmasına yönelik bir çaba olarak da kuru öksürük görülebilir. Çocuğun çevresinde sigara içiliyorsa, sigara dumanı, çocuğun solunum yollarını tahriş ederek kuru öksürüğe yol açabilir. Kulak enfeksiyonları da kuru öksürüğe neden olabilir.

NELER YAPILMALI?

Eğer öksürük balgamlı bir öksürükse, kesinlikle öksürük şurubu kullanmayın. Bu durumda öksürüğün kesilmesi değil, öksürükle birlikte balgamın sökülüp atılması önemlidir. Öksürürken çocuğunuzu yüzükoyun olarak dizinize yatırın, sırtına hafif hafif vurarak balgamın çıkmasına yardımcı olun.

Geceleri öksüren çocuğunuzun yastığının altına destek koyarak dik yatmasını sağlayın. Sümüğün boğazından aşağılara kayarak tahrişe sebep olmasını da engellemiş olursunuz. Yüzükoyun veya yan yatırmak da tahrişi önler.

Öksüren çocuğunuzun odasını sürekli nemli tutun. Yanında bir çaydanlık su kaynasın ya da bir camı hafif aralık bırakarak odanın havasının kurumasını önleyin. Odayı fazla ısıtmayın.

Yatmadan önce çocuğunuzun boğazını yumuşatmak için ılık bir şeyler verin. Süt salgı oluşumunu artırdığı için 6 aylıktan büyük çocuklara süt vermeyin. 18 aylıktan büyük çocuklar için birkaç damla ılık su içinde eritilmiş bala limon suyu katarak hazırlayacağınız içeceği verebilirsiniz.

ÖKSÜRÜK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Bal ve Zencefil: Büyükler için (çocuğunuza kullanmayın) bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp için (yiyin), boğazınıza çok iyi gelir.

Pekmez ve Karabiber: İki tatlı kaşığı dut pekmezine uygun miktarda karabiber katıp karıştırın ve günde bir kaşık verin. Bir iki güne kadar öksürük geçecektir. ( 1 yaş sonrası)

Karışık Çay: Okaliptüs, hatmi çiçeği, dal tarçın, nane, ıhlamur, meyankökü, ada çayı, kekik, elma kabuğunu karıştırarak, demleme usulü çay yapın ve içirin. 1 yaşından büyük bebekler için bal ile tatlandırılabilir. Daha küçük bebeklerde ise pekmez kullanılabilir.

Bal ve Karabiber: 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı bal ile ile karıştırılarak verilir. Daha sonra da süt. Bu formül biz büyükler için de etkilidir.(1 yaş sonrası )

Tereyağ ve Pekmez: 2 çorba kaşığı tereyağıyla 1 çorba kaşığı pekmezi azıcık (1 tatlı kaşığı suyla) kaynatın, ılıkken içirin. Hem çok lezzetli hem de öksürüğü şıp diye kesiyor. (6 ay sonrası için)

Karışık Çay: Aktarlardan bulunan "Havlıcan" kökü (1 taneyi 2 kere kaynatabilirsiniz), elma kabuğu, kabuk tarçın ve ıhlamur kaynatılarak balla tatlandırıp içirin. (1 yaş sonrası)

Ihlamur ve Ayva Yaprağı: Ihlamurla ile ayva yaprağı beraber kaynatıp verilirse öksürük için iyi bir çözüm olabilir. ( 1 yaşından küçük bebekler için )

Soğan Kürü 1: 1 baş beyaz soğan, 1 çay bardağı toz şeker; soğan piyazlık doğranır ve çukur bir kaba konur. Toz şekerin tümü soğanın üzerini örtecek şekilde dökülür. 1 saat sonra çukur kapta soğanın üstüne kadar suyunu bıraktığını göreceksiniz. Bu sudan istediginiz zaman , istediginiz sıklıkta en az 1 yemek kaşığı içmek gerekir. ( Toz şeker yerine bal da konulabilir )

Turp Kürü: Küçük bir mandalina büyüklüğündeki siyah turbun üstünden kapak olacak şekilde kesilir. Altıda düz durması için kesilip düzeltilir. Kabak oyacağı ile içi oyularak boşaltılır. Kabuğunu soymuyoruz sadece iyice yıkıyoruz. Küçük bir kâsenin içine oturtup içini ağzına kadar balla dolduruyoruz. 8-10 saat sonra balın etkisiyle turbun suyu dışarıya doğru koyduğumuz kâsenin içine akıyor. İşte bu suyu kendiniz yada çocuğunuza sabah, öğle akşam birer tatlı kaşığı içiriyoruz. İçimi balla karışık bir tat olduğundan fena sayılmaz hatta alışabilir bile. Yalnız aşağı yukarı 12 saatte bir içine yine bir miktar bal daha ilave ediyoruz ki suyu iyice çıksın. Kâsedeki suyu kaşık kaşık içiriyoruz aktıkça. 3-4 gün sonra eğer öksürük geçmezse ikinci bir turp hazırlayabilirsiniz.

Not: Burada yazılanlar sadece tavsiye niteliğindedir. Teşhis ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.