SON DAKİKA
Sağlık Çocuklarda Nezle/Grip Hangi Komplikasyonlara Neden Olur?
Sağlık

Çocuklarda Nezle/Grip Hangi Komplikasyonlara Neden Olur?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çocuklarda Nezle/Grip Hangi Komplikasyonlara Neden Olur?

Soğuk algınlığı ve grip genellikle kendiliğinden geçse de, özellikle çocuklarda orta kulak iltihabı, sinüzit ve zatürre gibi ciddi solunum yolu komplikasyonlarına yol açabilir.

Nezle ve grip vakaları genellikle sonbahar ve kış aylarında, okulların açılmasıyla birlikte artış gösterir. Soğuk ve kuru hava koşulları, virüslerin burun mukozasını kurutarak yerleşmesini kolaylaştırır. Ayrıca, kışın kapalı ve aşırı ısıtılmış ortamlarda geçirilen sürenin artması, çocuklarda nezle ve grip virüslerinin kişiden kişiye bulaşma olasılığını yükseltir.

Nezle ve grip vakaları genellikle basit tedavilerle iyileşse de, bazı durumlarda ciddi komplikasyonlar gelişebilir ve bu durum antibiyotik tedavisi veya yakın takip gerektirebilir. Bu komplikasyonlar çoğunlukla üst solunum yollarında veya çevresinde görülür. En sık karşılaşılan sorunlar arasında orta kulakta sıvı toplanması (efüzyonlu otit), akut orta kulak iltihabı (akut otit), sinüzit ve akciğer iltihabı (zatürre/pnömoni) yer alır. Özellikle bronşit veya zatürre şüphesi varsa veya tedaviye rağmen şikayetler geçmiyorsa, Çocuk Hastalıkları Uzmanına başvurmak hayati önem taşır.

Komplikasyonlar Nasıl Gelişir?

Nezle ve gribe bağlı komplikasyonlar, burun ve geniz boşluklarında oluşan doku şişmesi (ödem) ve aşırı salgı nedeniyle gelişir. Burun çevresindeki sinüslere hava girmesini sağlayan dar kanallar ve orta kulağa hava gönderen östaki borusu bu şişlikler yüzünden tıkanır. Tıkanan bu boşluklarda biriken sıvılar ve salgılar, bakteriyel üremeye zemin hazırlayarak orta kulak iltihabı veya sinüzit gibi ikincil enfeksiyonlara yol açar.

Geniz Eti Sorunu Nezle Sonrası Kronikleşir mi?

Geniz eti (adenoid), her çocukta bulunan ve bağışıklık sisteminin bir parçası olan bir dokudur. Üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında bu doku doğal olarak büyür. Bu büyüme, burun tıkanıklığını ve diğer solunum sorunlarını kötüleştirir. Normalde enfeksiyon geçtikten sonra küçülmesi beklenen geniz eti, peş peşe geçirilen enfeksiyonlar nedeniyle kronik olarak büyük kalabilir. Bu durum, sürekli burun tıkanıklığı, uyku sorunları ve sık tekrarlayan orta kulak sorunları gibi uzun süreli problemlere neden olabilir ve bu gibi durumlarda çocuk KBB Uzmanına yönlendirilmelidir.

