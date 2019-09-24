Çoçuklarda kusmaya ne iyi gelir

Çocuklarda kusma ve ishal neden önemlidir? Çocuklarda kısma ve ishal hastalık belirtisi olarak sıklıkla rastlanan bir durumdur. Çocuklarda kusma ve ishal ötelenmeyecek bir durumdur. Çocuklarda kusma ve ishal bazen başka hastalıkların da belirtisi olabilir. Peki Çocuklarda kusma ne iyi gelir? Çocuklarda kusma ve ishal neden olur? Çocuklarda kusma ve ishal için hangi bölüme gidilir? Çocuklarda kusmaya ne iyi gelir? İşte kusma ve ishale ilişkin detaylar…

Kusma ve ishal bağırsak enfeksiyonunun belirtileridir. Kusma mide içeriğinin mide suyunun bir kasılmayla ağızdan boşaltılmasıdır. Çocuklar kusmayla bol miktarda sıvı kaybeder. Bundan dolayı üst üste meydana gelen şiddetli kusmalarda sık halsizleşip sıvı ihtiyacının arttığı durumlarla karşılaşılmakta. Kusma üst solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik edebildiği gibi mide ve bağırsak enfeksiyonlarının önemli bir kısmını oluşturmakta. Peki kusma sık tekrarlanınsa ne yapılmalı? Kusmanın sık tekrarlandığı durumlarda çocuğa sıvı vermek zor olacağından uzman doktora vakit kaybetmeden başvurulmalı.

İshale gelecek olursak, yine başka enfeksiyonların parçası ya da ilaçların etkisi olarak çıkar. Çocuklarda özellikle yaz aylarında ishal artmakta. Özellikle de virüs ishalleri ilk iki yaş çocuklarda ciddi sıvı kayıplarına neden olmakta. Ülkemizde bazı vürisler için aşılama yapılmakta. İki aydan itibaren başlanılanarak en geç 3,5 ayda aşıya başlanılır 8 ay kadar çocuklar virüs aşısı olmakta.

Çocuklarda kusmanın başlıca nedenleri neler?

Reflü

Boğaz enfeksiyonları

Bağırsak enfeksiyonları

Solunum yolu enfeksiyonları

Süt alerjisi

Aşırı ya da yanlış pozisyonda besleme

Zehirlenme

Midenin aşırı dolması

Bağırsak tıkanması

İshal

Psikolojik belirti

Sindirim sistemi sorunları

Beyin ve sinirle ilgili durumlar (travma, tümör)

Çocuklarda kusmaya ne iyi gelir?

Eğer kusmanın altında ciddi bir neden yoksa çocuklarda kusmaya şunlar iyi gelebilir:

Mideyi bir süre boş bırakmak

Azar azar su vermek

Azar azar kraker, bisküvi veya kızarmış tost ekmeği gibi mide suyunun emilmesini sağlayan gıdalar vermek

Dinlenmesini sağlamak mümkünse uyutmak

Nane – limon karışımı yedirmek

Bir kaşık ballı su (1 yaşını dolduranlar için) içirmek

Zencefil eser miktarda tüketmek

Hindistan cevizi suyu birkaç damla içmek

Yağlı yiyeceklerden uzak tutmak.