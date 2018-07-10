Çocuklarda kulak kaşıntısı neden olur?

Öncelikle ilk akla gelen sebep, bebekler diş çıkarma zamanlarıdır. Çünkü bebekler diş çıkarma zamanlarında bu ağrıyı kulaklarında hissedebilirler. Bunun sonucu olarak da kulaklarını kaşımaya başlarlar.

Ayrıca bebeklerin kulaklarında meydana gelen iltihaplanmalar da kulak kaşıntısına neden olmaktadır. Bu durum doktor kontrolüne görünülerek tedavi edilmelidir.

Genellikle yaz mevsiminde bebeklerin kulaklarını kaşıması yukarı seviyelere çıkar. Çünkü sıcak havların sonucu olarak terleme seviyesi artar. Bunun neticesinde kulak bölgesinde de kaşımalar gerçekleşebilmektedir.

Bebekler çevrelerindeki cisimleri merak ettiklerinde farkında olmayan yabancı bir cisim kulaklarına kaçabilir ya da kulakları ile temas edebilir. Bunun sonucu olarak kaşıntı hissi meydana gelebilmektedir.

Bazı bebeklerde alerjik sebeplere dayanarak da kulak kaşıntısı gözlenmektedir. Eğer herhangi bir gıda alerji yaratıyorsa, bu gıdalar belirlenmeli ve tüketimine ara verilmelidir.

Bebekler banyo yaptırılırken kulaklarına kaçan sabun ya da şampuan da kulak kaşıntısına neden olabilmektedir. Banyo esnasında bu duruma dikkat edilmelidir.

Eğer bebekler havuza ya da denize sokulacaksa kulak tıkacı kullanılmasında fayda vardır. Çünkü özellikle havuzlardan kulağa gelebilecek klorlu su kulak kaşıntısına neden olmaktadır.

Eğer bebek kulağını kaşıyorsa ve bu durum farkedildiyse bir süre boyunca kulağını kaşımaması sağlanmalıdır. Ayrıca kaşıma işleminden sonra da bir süre kulak su ile temas edilmemelidir. Bu kulak kaşıntısını tetikleyen bir durum haline gelebilmektedir.

Eğer kulak kaşıma durumu kesilmiyorsa ve bebek devamlı olarak kulağını kaşıma girişiminde bulunuyorsa hızlı bir şekilde doktora görünmekte fayda vardır. Çünkü kulak kaşıntısı her zaman olmasa da ciddi problemleri beraberinde getirebilen bir rahatsızlıktır.

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