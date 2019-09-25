Çocuklarda kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısı geçirme yolları

Özellikle çocuklarda görülen kulak ağrısı (otalji), kulakla ve diğer organlarla ilgili çok sayıda hastalığın habercisi olabilir. Diş çıkarma, boğaz ağrısı, kulak enfeksiyonu gibi kulak ağrısının birkaç nedeni vardır. Peki, çocuklarda kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ağrısı geçirme yolları nelerdir? İşte detaylar...

Çocuklarda kulak ağrısı neden olur?

Bir çocuk kulak ağrısı çekiyorsa, mutlaka bir enfeksiyon olduğu anlamına gelmez. Diş çıkarma, burun tıkanıklığı ve boğaz iltihabı gibi çocuklarda kulak ağrısının diğer ortak nedenleri vardır.

En sık görülen kulak ağrısı nedeni, üst solunum yollarındaki soğuk algınlığına benzer bir enfeksiyondan kaynaklanan orta kulak iltihabıdır (akut otitis media). Enfeksiyon, östaki borusundaki mukus zarlarının (orta kulağı boğazın arkasına bağlayan tüp) şişmesine neden olur ve kulak zarı arkasındaki basınç artar. Kulaktaki düşük basınç daha sonra sıvı birikmesine ve orta kulak enfeksiyonuna yol açar. Çocukta nezle veya ateş varsa, kulaklarından birinde veya her ikisinde de ağrı olabilir.

Çocuklarda kulak ağrısının bir diğer nedeni dış kulak iltihabıdır. Yüzücü kulağı da (otitis eksterna) denen dış kulak iltihabı; dış kulak kanalında bir enfeksiyon olduğunda oluşur. Bu, kulak kanalındaki cilt tahriş olursa veya çizilirse ve ardından bir enfeksiyon geliştirirse oluşabilir. Doğal koruyucu tabakası kaybolan dış kulak yolu cildinde enfeksiyona bağlı ödem ve şişlik gelişir. Bu da ağrıya sebep olur.

Çocuklarda kulak ağrısının diğer olası nedenleri şunlardır:

– Çocuklar bazen kulaklarına yabancı nesneler sokabilir ve bu da ağrıya neden olabilir.

– Kulak kiri birikmesi sonucunda kulak kanalı tıkanabilir ve çocukta kulak ağrısına neden olabilir.

– Uçak yolculuğunda iniş ve kalkış sırasında kabin içi basınç değişiklerinden dolayı çocuklarda kulak ağrısı olabilmektedir.

– Daha az yaygın olarak, kulak ağrısı nedeni bir kaza nedeniyle ya da kulak temizleme çubuğu veya benzeri bir şeyin çocuğunuzun kulağına çok fazla itilmiş olması nedeniyle kulak zarında yırtılma tehlikesi olabilir.

Kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak ağrısı tedavisi kulak ağrısı nedenine bağlıdır.

Çocuğunuzda kulak enfeksiyonu nedeniyle ağrı varsa, doktorunuz tedaviye karar vermeden önce enfeksiyona neyin neden olduğunu saptamak isteyecektir. Enfeksiyonların çoğu virüslerden kaynaklanır, bu yüzden antibiyotikler yardımcı olmaz. Bu yüzden doktorunuz antibiyotikleri ancak enfeksiyon bakteri kaynaklı ise reçete edecektir.

Parasetemol ve ibuprofen içeren ilaçlar çocuklara verilebilir.

Ağrıyan kulağa sıcak kompres uygulamak kulaktaki rahatsızlığı hafifletebilir.