0553 313 94 23

Çocuklarda kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısı geçirme yolları

Özellikle çocuklarda görülen kulak ağrısı (otalji), kulakla ve diğer organlarla ilgili çok sayıda hastalığın habercisi olabilir. Diş çıkarma, boğaz ağrısı, kulak enfeksiyonu gibi kulak ağrısının birkaç nedeni vardır. Peki, çocuklarda kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ağrısı geçirme yolları nelerdir? İşte detaylar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 21:04
Çocuklarda kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısı geçirme yolları

Özellikle çocuklarda görülen kulak ağrısı (otalji), kulakla ve diğer organlarla ilgili çok sayıda hastalığın habercisi olabilir. Diş çıkarma, boğaz ağrısı, kulak enfeksiyonu gibi kulak ağrısının birkaç nedeni vardır. Peki, çocuklarda kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ağrısı geçirme yolları nelerdir? İşte detaylar...

Çocuklarda kulak ağrısı neden olur?

Bir çocuk kulak ağrısı çekiyorsa, mutlaka bir enfeksiyon olduğu anlamına gelmez. Diş çıkarma, burun tıkanıklığı ve boğaz iltihabı gibi çocuklarda kulak ağrısının diğer ortak nedenleri vardır.

En sık görülen kulak ağrısı nedeni, üst solunum yollarındaki soğuk algınlığına benzer bir enfeksiyondan kaynaklanan orta kulak iltihabıdır (akut otitis media). Enfeksiyon, östaki borusundaki mukus zarlarının (orta kulağı boğazın arkasına bağlayan tüp) şişmesine neden olur ve kulak zarı arkasındaki basınç artar. Kulaktaki düşük basınç daha sonra sıvı birikmesine ve orta kulak enfeksiyonuna yol açar. Çocukta nezle veya ateş varsa, kulaklarından birinde veya her ikisinde de ağrı olabilir.

Çocuklarda kulak ağrısının bir diğer nedeni dış kulak iltihabıdır. Yüzücü kulağı da (otitis eksterna) denen dış kulak iltihabı; dış kulak kanalında bir enfeksiyon olduğunda oluşur. Bu, kulak kanalındaki cilt tahriş olursa veya çizilirse ve ardından bir enfeksiyon geliştirirse oluşabilir. Doğal koruyucu tabakası kaybolan dış kulak yolu cildinde enfeksiyona bağlı ödem ve şişlik gelişir. Bu da ağrıya sebep olur.

Çocuklarda kulak ağrısının diğer olası nedenleri şunlardır:

– Çocuklar bazen kulaklarına yabancı nesneler sokabilir ve bu da ağrıya neden olabilir.

– Kulak kiri birikmesi sonucunda kulak kanalı tıkanabilir ve çocukta kulak ağrısına neden olabilir.

– Uçak yolculuğunda iniş ve kalkış sırasında kabin içi basınç değişiklerinden dolayı çocuklarda kulak ağrısı olabilmektedir.

– Daha az yaygın olarak, kulak ağrısı nedeni bir kaza nedeniyle ya da kulak temizleme çubuğu veya benzeri bir şeyin çocuğunuzun kulağına çok fazla itilmiş olması nedeniyle kulak zarında yırtılma tehlikesi olabilir.

Kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak ağrısı tedavisi kulak ağrısı nedenine bağlıdır.

Çocuğunuzda kulak enfeksiyonu nedeniyle ağrı varsa, doktorunuz tedaviye karar vermeden önce enfeksiyona neyin neden olduğunu saptamak isteyecektir. Enfeksiyonların çoğu virüslerden kaynaklanır, bu yüzden antibiyotikler yardımcı olmaz. Bu yüzden doktorunuz antibiyotikleri ancak enfeksiyon bakteri kaynaklı ise reçete edecektir.

Parasetemol ve ibuprofen içeren ilaçlar çocuklara verilebilir.

Ağrıyan kulağa sıcak kompres uygulamak kulaktaki rahatsızlığı hafifletebilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 21:04
  1. Ağrı
  2. Çocuklarda kulak ağrısı
  3. Çocuklarda kulak ağrısı neden olur
  4. Çocuklarda kulak ağrısı nasıl geçer
  5. Kulak
  6. Kulak ağrısı
  7. kulak ağrısına doğal yöntemler
  8. kulak ağrısına ne iyi gelir
  9. kulak ağrısı nasıl geçer
  10. kulak ağrısının sebebi
  11. Kulak ağrısı nasıl geçer?
  12. Kulak ağrısı Evde tedavi
  13. Diş çıkarma
  14. boğaz ağrısı
  15. kulak enfeksiyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbakan'ın dava arkadaşı Mustafa Tahhan Hakk'a yürüdü!
    1. Erbakan'ın dava arkadaşı Mustafa..
    2. Sanal istihdam fuarı başladı | Sanal..
    3. İklim aktivisti Greta Thunberg kimdir?..
    4. Onlara selam bile vermek yasak!
    5. Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi..
    6. Çocuklarda kulak ağrısı neden olur?..
    7. Diriliş Osman bu akşam var mı? Diriliş..
    8. OGM personel alımı başvuru sonuçları..
    9. Panik atak nedir nasıl geçer? Panik..
    10. Fatsa Belediyespor Samsunspor maçı kaç..
    11. BM'ye damga vuran Uygur Türkleri..
    12. Uçuk nedir neden olur? Doğal..
    13. Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı..
    14. IMF ile gizlice görüşen CHP'li Faik..
    15. Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz..
    16. Kabaklama nasıl yapılır? Kabaklama..
    17. Atmaca füzesi gururlandırdı! Hedefi..
    18. Fenerbahçe'de Galatasaray'a gönderme:..
    19. YÖKDİL sınavı geç başvuru tarihi ne..
    20. Avrupa ülkesinden Türkiye'ye teşekkür
    21. Trump görevden mi alınacak?
    22. İstanbul'da bir deprem daha!
    23. MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı..
    24. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli..
    25. Oktay Vural'dan flaş çağrı:..
    26. Erdoğan'dan sert tepki: Böyle saçmalık..
    27. Bir kişinin canını kurtarmak için..
    28. Dünyanın en alçak yeri neresi?
    29. Gribe iyi gelen çaylar
    30. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün..
    Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
    Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'
    Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!