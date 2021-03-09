Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında her gün binlerce can almaya devam ediyor. Salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Bu sebeple aşı uygulamaları pek çok ülkede devam ediyor. Toplumun büyük kısmı hastalığın çocuklara bulaşmadığını, bulaşsa dahi ağır geçirmeyeceklerine inanıyor. Bu sebeple bazı aileler çocuklarına maske taktırmıyor. Ancak bilim insanları bunun doğru olmadığını salgından çocukların da olumsuz etkileneceğini ifade ediyor. Hatta hastalığı hafi geçirmesine rağmen testi negatife dönen bazı çocuklarda birkaç hafta sonra MİS-C sendromunun ortaya çıktığı bu hastalığın ise tedavide geç kalındığında ölümle sonuçlanabileceği ifade ediliyor. Bu sebeple çocukların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Hastalık geçiren ailelerde ise çocuk uzun süre izlenmeli. Peki, çocuklarda korana belirtileri neler?

MİS-C sendromu nedir?

MIS-C hastalığı koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 4-6 hafta sonra çocuklarda ortaya çıkıyor. Belirgin şekilde yüksek ateş, birçok organda fonksiyon bozuklukları ve yüksek inflamasyon markerları ile seyrediyor. Nedeni tam bilinmeyen hastalığın altında otoimmün etiyoloji olabileceği düşünülüyor. Bu çocuklarda yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, belirgin şekilde yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulma görülüyor. Aynı zamanda hastaların kan değerlerinde inflamasyon belirteçleri dediğimiz parametrelerde (CRP, Ferritin gibi) ciddi yükseklikler oluyor.

Çocuklarda koronavirüs belirtileri nasıl görülür?

Bilim insanları çocuklarda koronavirüs belirtilerinin neler olduğunu belirledi. Buna göre çocukların büyük kısmında ateş, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, ishal, boğaz ağrısı oluyor. Ayrıca deri döküntüsü sorunu yaşayan çocuklarda mevcut.