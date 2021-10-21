Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 115 milyon doz aşı yapıldı. Aileler ise çocuklarına korona aşısı yaptırmanın güvenli olup olmadığını araştırıyor.

Çocuklarda korona aşısı yan etki yapıyor mu? Çocuklar hangi korona aşısını olmalı?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, çocuklara güvenle korona aşısı yapılabileceğini ifade etti. Çocuklarda Kovid-19'un göreceli olarak daha hafif seyrettiğine işaret eden Çokuğraş, çocukların yüzde 15'inde hastalığın semptomlarının ortaya çıktığını, yüzde 5 kadarında da ağır seyrettiğini dile getirdi.

Bu dönemin özellikle bir yaşından küçük olanlarda ve 14-18 yaş arası ergenlerde daha riskli olduğuna değinen Çokuğraş,"Bunlar erişkinlere benzer şekilde ağır geçiriyor. Çocukların önemli bir kısmı Kovid-19'u hafif geçirse de bulaştırıcılık açısından bir risk oluşturuyorlar. Çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi aşı güvenle yapılabilir. Yeni vakaların yüzde 40'ı 25 yaşından küçük. Bunların önemli bir kısmını çocuklar oluşturuyor. Çocukların bir kısmı yoğun bakıma yatacak kadar hasta oluyor. Özellikle büyük çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) denilen Kovid-19 ile oluşan bir tablo var. Bütün sistemleri, beyni, kalbi, bağırsakları, deriyi ve eklemleri tutuyor. Çok ağır bir tablo, bununla çok uğraşılıyor. Çocukların aşılanması son derece önemli" dedi.

Bütün yan etkilerin ciddi şekilde izlendiğini belirten Çokuğraş, "Kızamık ve tetanos aşısında olduğu kadar insanların kolu ağrıyor, ateşi çıkıyor, halsizlik oluyor. Bunlar aşıların basit yan etkileri. Ancak ciddi yan etki olarak kabul ettiğimiz ölümcül tablo, son derece nadir ve milyonda bir görülen bir durum. İnsanların kuşku duymadan aşılarını yaptırmaları lazım" diye konuştu.

5 Eylül 2021’den itibaren 12 yaş ve üstü tüm bireyler koronavirüs aşı randevusu alabiliyor. Aşı randevuları MHRS ve ALO 182’den alınabiliyor.