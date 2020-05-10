Çocuklarda iştahsızlık sorunu ile baş etmenin altın kuralları!

Anne-babaların en çok yakındığı sorunlardan biri, özellikle 8-9 aylıktan okul çağına kadar uzanan dönemde çocuklarda görülen iştahsızlık sorunu. Uzmanlar, çocukların uzun süredir iştahsız olduğu ve yetersiz kilo aldığı durumlarda bu sorunun bağırsak parazitleri, kabızlık, kansızlık veye idrar yolu enfeksiyonlarından kaynaklanabileceği ve derhal doktora başvurulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte uzmanlar tarafından tavsiye edilen, çocuklarda iştahsızlık sorunu ile baş etmenin yolları...

Yemek yemeyen çocuğa nasıl davranılmalı?

- Yemek yedirmek için ısrar edilmemeli, yemek yediği zaman ödüllendirilmemeli, yemek yemediği zaman ise ceza verilmemelidir. Sanılanın aksine bu davranışlar çocuğun yeme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

- Çocuk, yemek zamanında mama iskemlesine oturarak ve aile sofrasına katılarak yemek yemenin sosyal bir olay olduğunu öğrenmelidir.

- Yemek, televizyon olmayan ve dikkatinin dağılmayacağı sessiz bir ortamda yedirilmelidir.

- Tabağı tepeleme doldurmak itici gelebileceği için porsiyonlar ufak tutulmalıdır.

- Kolay çiğneyebileceği ve yutabileceği besinler tercih edilmelidir. Zorlamadan değişik yemek çeşitlerine alıştırarak tek bir besin türüne bağımlı kalması önlenmelidir.

- Acele yedirmek, yemek yemeğe yeterli zaman tanınmaması ya da tam tersine yemek süresini çok uzatmak (yarım saat normal bir süredir) çocuğu olumsuz etkilemektedir. Bu tür davranışlardan sakınılmalıdır.

- Yemek istemiyorsa tepki gösterilmeden ve korkutulmadan yiyecekler önünden alınmalıdır. Tekrar yemek yemek isterse aynı yiyecek önüne koyulmalı; yine yemek istemezse bir öğün başka yemek verilmemelidir.

- Doyduğu anlaşıldığı an yemesini durdurulmalıdır.

Hep şekerli yemek istiyorsa...

- Evde fazla şekerli besin bulundurulmamalıdır. Böylece kolayca bulup yiyemez.

- Meyveler çocuğun ulaşabileceği bir yere koyulmalıdır.

- Çikolata ve şeker ödül olarak kullanılmamalıdır.

- Kurabiye ve kekler meyveli yapılmalıdır, böylece daha az şeker kullanılmış olur.

- Şekerli gıdalar yemek sonrası verilmelidir, öğün aralarında atıştırma niyetine kesinlikle verilmemelidir.

Yemek öncesinde...

- Çocukların aşırı yorgun ve uykulu oldukları zaman iştahları olmadığı için yemek saatleri buna göre düzenlenmelidir.

- Sofraya oturmadan önce çocukla oyun oynanabilir. Oyun sayesinde neşelenen çocuk yemekten daha fazla keyif almaya başlayacaktır.

- Yemek aralarında çocuğa şeker, çikolata, pasta, kolalı ve diğer fazla şekerli içecekler kesinlikle verilmemelidir. Yarım su bardağı kutu meyve suyu içmesi bile onun iştahının kapanmasına neden olabilir.

Süt içmek istemiyorsa...

- Bazı çocuklar sütü soğuk bazıları ise sıcak ya da ılık sever. Öncelikle nasıl sevdiği bilinmelidir.

- Süt renkli veya desenli bardağın içine koyulmalıdır.

- Sütlaç ve muhallebi gibi tatlılar yapılmalıdır.

- İçmemekte direniyorsa ısrar edilmemelidir. Çünkü yoğurt, peynir, et ve yumurta ile de protein ihtiyacı karşılanabilir.

Et yemek istemiyorsa...

- Köfte sert geliyorsa, dolmalara kıyma eklenmelidir.

- Kırmızı et sevmiyorsa, balık ya da tavuk eti yedirmek denenebilir.

- Makarna seviyorsa üzerine kıymalı sos yapılabilir.

- Çok sık olmamak kaydıyla kıymalı börek yedirilebilir.

- Yumurta sarısı, yoğurt, süt ve peynir de et yerine geçebilmektedir.

Sebze yemek istemiyorsa...

- Salatalık ve havuç gibi sebzeler çiğ olarak, çubuk biçiminde hazırlanmalıdır. Bu, çocuğun hoşuna gidebilir.

- Sevdiği yemeklere, örneğin çorbalara, köftelere ya da soslara rendelenmiş olarak sebze eklenmelidir, çocuk bunu fark etmeden yer.

- Evde sizin de sebze yemekleri yemeniz gerekmektedir. Böylelikle çocuk, sizden görerek zamanla sebze yemeye alışır.

- Yememekte ısrar ediyorsa, meyveler de sebze yerine geçer. İstediği meyveler ya da meyve suları verilebilir.