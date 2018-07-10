Çocuklarda iştahsızlık neden olur?

Bir genelleme yapılırsa iştahsızlık sorunu bebeklik dönemine ait olan 7 aylık dönemden sonra başlamakta ve okul çağına kadar devam etmektedir. En çok arttığı, zirveye ulaştığı dönem olarak ise 9 ay- 2 yaş arası kabul edilmektedir.

İştahsızlığın, çocukta fizyolojik ve patalojik etkenlerden ya da yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığı bilinmektedir.

Fizyolojik iştahsızlığın temelinde herhangi bir hastalığın nedeni bulunmamaktadır. Bununla birlikte gelişimsel sürecin ortaya çıkardığı kimi sorunlardan kaynaklı olabilmektedir. Örneğin çocuk diş çıkarma dönemini oldukça sancılı ve zor şekilde atlatır.

İşte bu dönemde her şeyde olduğu gibi beslenmesinde de bazı aksamalar oluşması gayet normaldir. Bunun dışında besinlerdeki geçiş dönemi çocuklarda iştahsızlığa neden olmaktadır. Tamamen sıvı beslenmeden pürelere geçiş, yepyeni ve bilinmeyen tatların denenmesi süreci zorlaştıran etmenler arasındadır.

Patalojik iştahsızlığın temelinde ie basit sayabileceğimiz hastalıklar ilk sıradadır. Grip, nezle gibi solunum yolu hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları çocukta birkaç hafta devam eden iştahsızlıklar yaratabilir. Bu normal karşılanmalıdır.

Çünkü çocuğun büyüme sürecini sekteye uğratmaz. Ancak süre 3 haftayı geçerse mutlaka ciddiye alınmalı ve uzman görüşüne başvurulmalıdır. Tüberküloz, böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları ve karaciğer hastalıklarının belirtisi olma durumu oluşabilir.

BU DURUMU AŞABİLMEK İÇİN:

İştahsızlık yaşadığı dönemlerde çocuklara baskı uygulamayın ve sabırlı olun.

Başkasından aldığınız tarifleri yemesi için ısrarcı olmayın. Her çocuk farklı tatlardan hoşlanır unutmayın.

7. aydan itibaren mutlaka sıvı gıdaların dışına çıkarak pütürlü gıdaları deneyin.

1 yaşını geçtikten sonra bebeğiniz her istediğinde onu emzirmek yerine daha konntrollü emzirmeye çalışın.

Kendi yemek alışkanlıklarınızla çocuğunuza örnek olun.

Ceza ve ödül uygulamasından uzak durun. Başlarda işe yarayan bu uygulama sonrasını zorlaştırıyor.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.