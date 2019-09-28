Çocuklarda göz kayması neden olur, göz kayması ameliyatı nasıl yapılır?

Birçok kişinin sorun yaşadığı göz kayması problemine kısa süre içerisinde müdahale edildiğinde kesin sonuçlar almak mümkün. Fakat bu rahatsızlığın birçok detayı mevcut. Peki göz kaymasının sebepleri nelerdir? Göz kayması neden olur? Göz kayması ameliyatları nasıl yapılır? İşte detaylar...

Göz kayması gözlerin aynı hizada sıralanmaması, tek ya da her iki gözün birden farklı yöne bakmasıdır. Her iki göz aynı anda tek bir nesneye odaklanamaz. Gözdeki kayma sürekli olabileceği gibi, aile tarafından yalnızca ara ara fark ediliyor olabilir. Örneğin, çocuk yorgun olduğunda ya da bir şeye çok yakından bakarken göz kayması ortaya çıkıyor olabilir.

Eğer böyle bir durum söz konusuysa en kısa sürede doktora başvurulması gerekir. Doktor muayenenin ardından çocuğu pediyatrik oftalmolojiste ya da nöroloji uzmanına yönlendirebilir.

Bebeklerde göz kayması nasıl anlaşılır?

Göz kaymasıyla ilişkilendirilen bazı durumlar

Apert sendromu

Ateşli hastalıklar

Bebeklik döneminde göze yakın gül lekeleri

Bebeklik körlüğü

Beyin felci

Beyin felci

Doğumsal kızamıkçık sendromu

Down sendromu

Görme bozuklukları

Göz kasları anomalileri

Katarakt

Kazalar, yaralanma ve kafa travmaları

İnkontinentia pigmenti sendromu

Noonan sendromu

Prader-Willi sendromu

Problemli hamilelik veya problemli doğum

Retina kanseri

Travmatik beyin yaralanması

Trizomi 18 (Edwards sendromu)

Bebeklerde ve küçük çocuklarda göz kaymasının erkenden fark edilmesi önemlidir. İleride oluşabilecek hem estetik hem de kusurlu görmeden kaynaklanacak sorunların önüne en iyi bu şekilde geçilebilir. İşte bu nedenle çocuğun gözü ile ilgili belirgin bir sorun olmasa bile hem doğumdan hemen sonraki hem de bebeklik dönemindeki göz kontrolleri aksatılmamalıdır.

Göz kayması tedavisi nasıl olur?

Kimi göz kayması kırma kusuruna bağlı olarak oluşur ve gözlükle tedavi edilebilir. Kullandıkça gözdeki kayma düzelir.

Göz kayması ameliyatı nasıl olur?

Göz kayması ameliyatları göz küresinin dışında yer alan kaslar üzerinde gerçekleşir. Şaşılığın düzeltilmesi ve gözler arasındaki paralelliğin sağlanması için muhtelif teknikler kullanılarak bu kasların güçleri arttırılır, azaltılır veya kasların etki noktaları değiştirilir.

Şaşılık ameliyatları uzun süre hastanede kalmayı gerektirmez. Fakat sık sık doktor gözetiminde olmalı ve tetkiklerin kontrol edilmesi gerekir.