0553 313 94 23

Çocuklarda göz kayması neden olur, göz kayması ameliyatı nasıl yapılır?

Birçok kişinin sorun yaşadığı göz kayması problemine kısa süre içerisinde müdahale edildiğinde kesin sonuçlar almak mümkün. Fakat bu rahatsızlığın birçok detayı mevcut. Peki göz kaymasının sebepleri nelerdir? Göz kayması neden olur? Göz kayması ameliyatları nasıl yapılır? İşte detaylar...

28 Eylül 2019 Cumartesi 08:52
Çocuklarda göz kayması neden olur, göz kayması ameliyatı nasıl yapılır?

Birçok kişinin sorun yaşadığı göz kayması problemine kısa süre içerisinde müdahale edildiğinde kesin sonuçlar almak mümkün. Fakat bu rahatsızlığın birçok detayı mevcut. Peki göz kaymasının sebepleri nelerdir? Göz kayması neden olur? Göz kayması ameliyatları nasıl yapılır? İşte detaylar...

Göz kayması gözlerin aynı hizada sıralanmaması, tek ya da her iki gözün birden farklı yöne bakmasıdır. Her iki göz aynı anda tek bir nesneye odaklanamaz. Gözdeki kayma sürekli olabileceği gibi, aile tarafından yalnızca ara ara fark ediliyor olabilir. Örneğin, çocuk yorgun olduğunda ya da bir şeye çok yakından bakarken göz kayması ortaya çıkıyor olabilir.

Eğer böyle bir durum söz konusuysa en kısa sürede doktora başvurulması gerekir. Doktor muayenenin ardından çocuğu pediyatrik oftalmolojiste ya da nöroloji uzmanına yönlendirebilir.

Bebeklerde göz kayması nasıl anlaşılır?

Göz kaymasıyla ilişkilendirilen bazı durumlar

  • Apert sendromu
  • Ateşli hastalıklar
  • Bebeklik döneminde göze yakın gül lekeleri 
  • Bebeklik körlüğü
  • Beyin felci
  • Beyin felci
  • Doğumsal kızamıkçık sendromu
  • Down sendromu
  • Görme bozuklukları
  • Göz kasları anomalileri
  • Katarakt
  • Kazalar, yaralanma ve kafa travmaları
  • İnkontinentia pigmenti sendromu
  • Noonan sendromu
  • Prader-Willi sendromu
  • Problemli hamilelik veya problemli doğum
  • Retina kanseri
  • Travmatik beyin yaralanması
  • Trizomi 18 (Edwards sendromu)

Bebeklerde ve küçük çocuklarda göz kaymasının erkenden fark edilmesi önemlidir. İleride oluşabilecek hem estetik hem de kusurlu görmeden kaynaklanacak sorunların önüne en iyi bu şekilde geçilebilir. İşte bu nedenle çocuğun gözü ile ilgili belirgin bir sorun olmasa bile hem doğumdan hemen sonraki hem de bebeklik dönemindeki göz kontrolleri aksatılmamalıdır.

Göz kayması tedavisi nasıl olur?

Kimi göz kayması kırma kusuruna bağlı olarak oluşur ve gözlükle tedavi edilebilir. Kullandıkça gözdeki kayma düzelir.

Göz kayması ameliyatı nasıl olur?

Göz kayması ameliyatları göz küresinin dışında yer alan kaslar üzerinde gerçekleşir. Şaşılığın düzeltilmesi ve gözler arasındaki paralelliğin sağlanması için muhtelif teknikler kullanılarak bu kasların güçleri arttırılır, azaltılır veya kasların etki noktaları değiştirilir.

Şaşılık ameliyatları uzun süre hastanede kalmayı gerektirmez. Fakat sık sık doktor gözetiminde olmalı ve tetkiklerin kontrol edilmesi gerekir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 08:52
  1. Çocuklarda göz kayması neden olur
  2. Çocuklarda ameliyatı nasıl yapılır?
  3. Çocuklarda göz kayması neden olur göz kayması ameliyatı nasıl yapılır?
  4. göz kayması ameliyatı
  5. yetişkinlerde göz kayması ameliyatı
  6. göz kaymasını engellemek
  7. göz kaymasını engellemek mümkün mü
  8. göz kaymasına ne iyi gelir
  9. dışa doğru göz kayması tedavisi
  10. göz kayması testi
  11. göz kayması egzersizleri
  12. göz kayması gözlükle düzelir mi
  13. şaşılık ameliyatı sonrası tekrar kayma
  14. göz kayması neden olur
  15. Göz kayması nedir nasıl tedavi edilir?
  16. Şaşılık neden olur?
  17. göz kayması dereceleri
  18. bebeklerde göz kayması egzersizleri
  19. göz kayması evde nasıl tedavi edilir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Thiago Silva: Galatasaray tehlikeli bir rakip
    1. Thiago Silva: Galatasaray tehlikeli..
    2. Depremdeki köprü yalanı bardağı..
    3. Sıcak anlar! Polis ateş ederek durdurdu
    4. OGM personel alımı sonuçları ne zaman..
    5. FETÖ ile mücadele böyle mi olmalı?..
    6. İstanbul depremini imam hatiplere..
    7. Mustafa Tahhan dualarla uğurlandı
    8. istanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması
    9. Birleşmiş Milletler’de Müslüman’a söz..
    10. İş Bankası alımları 2019 İş Bankası..
    11. Ekrem’den 5.8 şiddetinde yalan!
    12. MHP’li Tamer Osmanağaoğlu: İzmir..
    13. Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi..
    14. Bursa'da cüzdanını bulup getiren..
    15. Sisi'nin bakanı Amerikan Yahudi..
    16. İmran Han'ı taşıyan uçak Amerika'ya..
    17. Rusya'dan dikkat çeken Suriye'de..
    18. Trump'ın ekibinde istifa
    19. Nükleer gücünü masaya sürüp uyarısını..
    20. Vatandaşlar isterse kişisel verilerini..
    21. Deprem çantası hazır mı? Deprem..
    22. Ünlü deprem kahini Hoogerbeets gelen..
    23. Pakistan başbakanının uçağı acil iniş..
    24. Dr. Kalafat: Faylar tek parça halinde..
    25. Ege Denizi'nde can pazarı! İmdatlarına..
    26. Çocuklarda göz kayması neden olur, göz..
    27. İzmir'de çatışma çıktı! Yaralılar var
    28. İstanbul’da deprem bitti mi? Büyük..
    29. İstanbul depremini tutturan Frank..
    30. Taşeron işçilere asgari ücret zammı..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi