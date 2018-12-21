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Çocuklarda görülen burun kanamalarının nedenleri nelerdir?

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Naser Dadaşzade, burun kanamaları hakkında bilgi verdi.

21 Aralık 2018 Cuma 09:21
Çocuklarda görülen burun kanamalarının nedenleri nelerdir?

Birçok nedeni bulunan çocuklarda görülen burun kanamaları anne babaları endişelendiriyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Naser Dadaşzade, burun kanamalarının gün içinde az ama çok miktarda olması halinde mutlaka hekime başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Burun kanamaları hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Dr. Naser Dadaşzade şunları söylüyor:

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN BURUN KANAMALARININ NEDENLERİ NELERDİR?

 Buruna parmak ya da yabancı cisim sokulması ile oluşan kanamalar,

Üst solunum yolu enfeksiyonları (sinüzit, gripal enfeksiyonlar),

Alerjik rinit ( burun içi mukozasını tahriş ederek kanamaya yol açabilir),

Hipertansiyon (çocuklarda nadiren görülebilir),

Aşırı egzersiz sırasında kanama olabilir,

Travma, düşme ve çarpma,

Kan hastalıkları, trombosit azlığı, lösemi gibi kan hastalıkları, pıhtılaşma hormonu eksikliği,

Burun damarlarındaki problemler, kitleler,

Günde kaç defa hangi yoğunlukta kanama varsa hekime başvurulmalı?

Herhangi bir enfeksiyon veya sebep yokken burun kanamasının oluşması önemlidir. Enfeksiyonlarda tedavi gerekir. Sık ama az kanama varsa acil değildir; ama az fakat yoğun kanama müdahale gerektirebilir.

KANAMA OLDUĞUNDA HANGİ TESTLER İSTENİYOR?

Basit kılcal damar kanamasının ilk seferinde test yapmaya gerek olmayabilir. Aşırı kanamalarda ise, kanama ve pıhtılaşma faktörleri, kan sayımı yeterli olur.

KAN TESTLERİ DIŞINDA TEŞHİS İÇİN NELER YAPILIYOR?

Burun içi muayenesi en iyi yöntemdir. Özellikle travma hikayesi varsa, kan testleri dışında radyolojik tetkikler yardımcı olabilir. Bazen ailenin veya hastanın hikâyesinde kol ve bacaklarında morarmalar varsa sistemik bir hastalık araştırılır.

KANAMAYA YÖNELİK TEDAVİDE HANGİ SEÇENEKLER BULUNUYOR?

Öncelikle parmakla burunda basınç oluşturularak, iki kanattan kanama kontrol edilebilir. Kılcal damar kanamalarında koterizasyon (gümüş nitrat çubuğu ile yakma veya ileri safhalarda elektrokoter kullanmak) yeterli olur. Bazen kanama kontrolü için burun içi tamponlar kullanılabilir. Bu tamponlar artık can yakmayan ve içinden aynı zamanda nefes alınabilen yumuşak süngerimsi tamponlardır.

TEDAVİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Tedavi, sebebe göre değişir. Yakma olayı bir kaç dakikada biter. Tampon da fazla zaman gerektiren bir tedavi değildir. Tamponlar 2-3 gün, ileri ve ciddi durumlarda 7 güne kadar tutulabilir. Bu vakalarda mutlaka antibiyotik ile desteği gerekir. Hastaya sümkürmekten ve buruna basınç uygulamaktan (hapşırık sırasında) kaçınması önerilir.

KANAMA OLDUĞUNDA İLKYARDIM ANLAMINDA NE YAPMAK GEREKİYOR?

İlk yapılması gereken sakin olmaktır.

Paniğe kapıldığınız takdirde birçok yapmanız gereken şey aklınıza gelmeyebilir.

Baş hafif öne eğik ve iki parmakla iki burun kanadı bastırılır.

Üç-dört dakika sonra burun lavaboda soğuk su kullanılarak hafif sümkürmeyle temizlenir.

Burun içinde oluşan pıhtılar çıkartılır. (Burun içinde kalan pıhtılar kanamayı devam ettirir.)

Tekrar buruna basarak tutulur ve kanama devam ediyorsa doktora başvurulur.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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