Çocuklarda gelişmesi gereken yönler nelerdir?

ÖĞRENME BECERİSİ (BİLİMSEL BÜTÜNLÜK)

Gelişen teknoloji çağında bilim artık her yerde. Kişinin bilgiye ulaşması kadar, bu bilgiyi paylaşması da çok kolay. Bu nedenle öğrendiklerimizden, bize öğretilenlerden çok, öğrenmeyi nasıl öğreneceğimiz ve bu bilgileri nasıl işe koşup nasıl yorumlayacağımız daha önemli. Yaşantının bir parçası olan bilgi kalıcı ve etkili olacaktır bu sayede. Örneğin küçük bir çocuk algoritmayı, karşılaştırmayı, hesaplamayı bir çizgi film tasarlama programıyla kolayca öğrenebilir. Öğrenilen bilgi ne kadar işlevselse o kadar kalıcı olur.

BEDEN SAĞLIĞI (BEDENSEL BÜTÜNLÜK)

Bedenimiz tüm kas yapısıyla, beyin başta olmak üzere, kullandıkça kapasitesini ve işlerliğini artıran bir mekanizmadır. Biz var oldukça mecburen bizim yanımızda olacaktır. Bunun için spor bilinci çok küçük yaşlarda verilmeli ve sporu sadece başarı elde etmek için değil, sürecin önemli olduğu, sahip olduklarımızın sınırlılıklarını ve kapasitesini bildiğimiz ve geliştirdiğimiz bir eğitimin parçası gibi görmeliyiz.

BAKIŞ AÇSI (RUHSAL BÜTÜNLÜK)

Sanat ilk çağlardan beri en temel isteklerimizi ve güdülerimizi anlatma aracı olarak kullanılmıştır. Bir resme bakarken detayda gördüğümüz bir renk her bir birey için farklı hikayelerin başlangıcı ya da ortası olabilir. Bir müzik notasında hissettiğimiz duygu paha biçilmez bir yola açılan bir kapı olabilir. Bir heykeldeki anlatım, hayal gücümüzün onda gördüğüdür. Çocuğumuzun sanatsal bakış açısını artırdığımızda ona bir adım sonrasını hayal etme imkanı veririz. Bu yolla çocuklarımız iyiyi ve güzeli öğrenilen değil üretilen bir olgu olarak görür ve yaratıcılıklarını yaşamın her alanında rahatça kullanabilirler. Sanattan kazanılan estetik, bir matematik sorusundaki estetiğe, bir spor branşındaki estetik harekete de dönüşecektir.