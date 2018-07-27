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Çocuklarda gece terlemesi neden olur?

Çocukların gün içinde terlemeleri normal kabul edilir. Ne de olsa her daim hareket halinde olan, koşan, oynayan, zıplayan bir çocuğun terlemesinden doğalı yoktur.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:53
Çocuklarda gece terlemesi neden olur?

Çocukların uyurken terlemeleri çevresel şartlara bağlı olarak gerçekleşiyorsa bu durumda herhangi bir sıkıntı yoktur.

Örneğin çocuğunuzun uyuduğu oda aşırı sıcak olabilir. Gece rahat bir uyku için ideal sıcaklık 20 derecedir. Bunun üzerindeki sıcaklıklar sizi ve çocuğunuzu rahatsız eder.

Çocuğunuzun uyuduğu oda biraz küçük olabilir, bu odada ikiden fazla kişi uyuyorsa bu durumda da çocuğunuzun terlemesi normaldir. Kapıyı açıp odanın biraz havalanmasını sağlayarak, odada uyuyan kişi sayısını azaltarak bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilirsiniz.

ÇOCUKTA DEVAM EDEN TERLEMENİN NEDENLERİ:

Alerjik hastalığa sahip olan çocuklarda gece terlemeleri sık görülen bir durumdur. Aile bunun farkında değilse terlemeyi bir işaret olarak kabul edip netleştirmek adına adım atmalıdır.

Uyku apne sendromu yaşayan çocuklar uykularında terleme eğilimi gösterir. Bunun nedeni uyku apnesinin sıkıntı veren bir olay olmasıdır.

Geniz etinin, olması gerekenden daha büyük olması, çocukta sıkıntı yapar ve rahat uyumasına engel teşkil eder. En kısa zamanda baş bölgesinde film çekilmek yoluyla durum netleştirilmeli ve doktor gerekli görürse geniz etinin operasyonla alınması gerekir.

Geniz eti operasyonu oldukça basit bir operasyondur, bu nedenle anne babaların endişe etmesine gerek yoktur.

Tiroit bezi kaynaklı hastalıklar ve şeker hastalığı kişiye sıkıntı verir. Bu hastalığa yakalanmış çocuklar uyku halindeyken çok terler.

Çocuklarda çok sık görülmemekle birlikte reflü, gece terlemelerine neden olmaktadır.

Herhangi bir hastalık nedeniyle ateş düşürücü ilaç alan çocuklar uykuesnasında çok terler. Bu durum çok normaldir. İlacın alımının durdurulmasıyla beraber bu durum da ortadan kalkar.

Aşırı kilolu çocuklar, tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi uyurken terler. Fazla kilo, obezitenin sinyalidir. Bu nedenle bir diyetisyenden yardım almak mantıklı bir adımdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:53
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