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Çocuklarda el, ayak ve ağız hastalığı hastalığına dikkat

Dr.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:00
Çocuklarda el, ayak ve ağız hastalığı hastalığına dikkat

Dr. Melike Özberk Koç, çocuklarda el, ayak ve ağız hastalıklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Özberk Koç, “Enterovirüs ailesinden virüslerin neden olduğu özellikle 5 yaş altı çocuklar başta olmak üzere ,bazen daha büyük çocukları ve erişkinleri de etkileyebilen ,ateşli ,döküntülü ve oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Sıklığı özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde artmaktadır. Bulaşması damlacık yolu (aynı havayı solumak ,yakın öksürmek hapşırmak )fekal-oral yol ile (kirli tuvaletler ,tuvalet sonrası yeterli el hijyeninin sağlanmaması .kirli yüzeyler ve ortak kullanılan havuzlar aracılığı ile olabilmektedir. Hastalık başladıktan sonra bireyin bulaştırıcılığı 7-10 gün devam eder. Ateş ve boğaz kızarıklığı nedeni ile bademcik enfeksiyonları ile ,döküntülerin benzetilmesinden dolayı da suçiçeği enfeksiyonu ile karışabilir. Özellikle döküntüler ağız mukozası, ağız çevresi ,el ve ayakların ayaları dirsekler ,genital ve anal bölge çevresini tutar. Kızarık kabarık ve püstüllü görünümde olabilirler. Ateş yaklaşık 2-5 gün devam edebilir. Yüksek ateş ,mukoza ve cilt lezyonları ile ürkütücü görünse de menenjit gibi ciddi hayati tehlikesi olan komplikayonları çok nadirdir” dedi.


Hastalığın spesifik bir tedavisinin mevcut olmadığını ifade eden Dr. Koç, “Destek tedavide ağızdan sıvı alımının arttırılması ağız ve cilt lezyonlarının lokal bakımı ağrı kesici ve ateş düşürücüler kullanılır. Ağızdan beslenmenin sağlanamadığı yoğun lezyonlar olan vakalarda hastanede yatırarak sıvı desteğinde bulunmak uygun olur. Tedavisinde komplike durumlar olmadıkçaantibiyotiklerin yeri yoktur. Lezyonlardan haftalar sonra ciltte soyulma ve tırnak bozuklukları aylarca devam edebilir. Hatta tırnaklarda dökülme ve değişme bile olabilir. Sıklıkla karşılaştığımız hastalığı ülkemize göçmenlerin getirmiş olabileceği düşüncesi doğru değildir. Hastalık ülkemizde ve tüm dünyada görülmektedir. Ancak kalabalık ve hijyeni bozuk ortamlar hastalığın görülme sıklığını arttırabilir. El ayak hastalığına neden olan birden azla sayıda virüs mevcuttur. Ve bir defa hastalığı geçiren çocuklar hastalığa özel bir bağışıklık elde etmezler ve el ayak ağız hastalığı birden çok defa geçirilebilmektedir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:00
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