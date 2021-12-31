Çocuklarda el, ayak, ağız hastalığına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz.Dr. Burak Emre Demir, çocuklarda mevsime bağlı oluşan el, ayak ve ağız hastalığının dönem dönem sık sık görülebileceğine dikkat çekerek ebeveynleri uyardı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz.Dr. Burak Emre Demir, çocuklarda mevsime bağlı hastalıklar konusunda ebeveynleri uyardı. Mevsimsel olarak el, ayak ve ağız hastalığının dönem dönem sık görülebileceğine dikkat çeken Dr. Demir, “ Hastalık başlangıç aşamasında 3 güne kadar olabilen yüksek ateş ve grip hali yapabilir. Her yaş grubunda ortaya çıkabilmekle birlikte en sık 10 yaş altındaki çocuklarda daha sıklıkla görülür. El ayak hastalığına Coxsackievirus A16 ve Enterovirüs 71 isimli iki adet virüs sebep olur” dedi.

El -Ayak -Ağız hastalığı nedir?

El, ayak, ağız hastalığı 10 yaş altı çocuklarda sık görülen bulaşıcı bir hastalıktır ve yüksek ateş, bademcikte kızarıklık, ağız içinde aft ve ciltte döküntü şeklinde kendini belli eder.

El, ayak, ağız hastalığı ülkemizde yaz aylarında ve sonbahar başında sık görülüyor. Hasta kişinin hapşırması ve öksürmesiyle, tükürükle, lezyonların olduğu deriye yakın temasla ve idrar-dışkı yoluyla bulaşabiliyor.