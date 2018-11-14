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Çocuklarda ekran süresini kısıtlayın!

Amerika’da 8-11 yaşları arasındaki 4500’den fazla çocuk üzerinde yapılan bir gözlemsel araştırmada, yeterli uyku ve fiziksel aktivitenin yanı sıra çocukların eğlence amacıyla ekran karşısında geçirdikleri süreyi günde iki saatten daha az bir süre ile sınırlandırmak daha gelişmiş bir biliş ile ilişkilendirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:38
Çocuklarda ekran süresini kısıtlayın!

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Çocuklarda ekran süresini kısıtlamak bilişsel gelişimi artırıyor. Sınırlı ekran süresi ve uyku kalitesindeki iyileştirmeler ile gelişmiş bir biliş arasında çok güçlü bağlar bulunuyor.

Ne için kullandıklarından bağımsız olarak çocukların, tabletlerin ya da akıllı telefonların başından ayrılmaları oldukça zordur. Ebeveynler de, hayatımızda her geçen gün daha fazla alan kaplayan teknolojinin çocuklarının gelişimi üzerindeki etkileri konusunda oldukça kaygılıdır. Başka bir deyişle, teknolojinin hayatımızdaki yerinin hızla değişmesi ve teknoloji ile iç içe büyümemiş ebeveynlerin çocuklarının teknoloji bağımlısı hayatları, ailelerin teknoloji kullanımının avantajları ve dezavantajları konusunda kaygılanmasına sebep oluyor.

27 Eylül’de (2018) The Lancet Child & Adolescent Health’de yayımlanan araştırmada, bireysel olarak ele alındığında, fiziksel aktivite fiziksel sağlık için son derece önemli olabilirken, sınırlı ekran süresi ve uyku kalitesindeki iyileştirmeler ile gelişmiş bir biliş arasında çok güçlü bağlar bulunduğu ortaya koyuldu.

Araştırmaya göre, ABD’deki 8-11 yaş aralığındaki çocuklar günde ortalama 3.6 saat boyunca ekran karşısında vakit geçiriyor. Ülkemizde bu oranın ne seviyede olduğuna dair herhangi bir gözlemsel araştırma bulunmadığından; henüz güvenilir veriler paylaşamasak da küçük çaplı gözlemlerle çocukların bir gün boyunca ekran karşısında geçirdikleri sürenin azımsanmayacak düzeylerde olduğu tahmininde bulunabiliriz.

Araştırmacılara göre, elde edilen bulgular, çocukluk ve ergenlik döneminde; 9-11 saatlik uyku, günde en az bir saat boyunca egzersiz yapmak ve özellikle de ekran süresinin iki saatten az olarak sınırlandırılması gibi 24 saatlik süreye dair üç temel öneriye uymanın bilişsel gelişim için önemli olduğunu göstermektedir.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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