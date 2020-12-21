Çocuklarda disleksi nasıl anlaşılır? Disleksi belirtileri nelerdir?

Disleksi hastalığı nedir? Disleksi son yıllarda toplumlarda sıkça görülmeye başlayan hastalıklardan bir tanesidir. Hastalığın birçok nedeni olabilmektedir. Peki, Disleksi hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Disleksi hastalığı nedir?

Okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, kelimeleri hecelemede zorlanma, hızlı okumada zorlanma, kelimeleri yazmada zorlanma ya da yanlış telaffuz etme gibi durumlarda gözlemleniyor. Okul öncesi dönemde belirtiler vermesine rağmen en çok ilkokul döneminde belirgin hale geliyor.

Disleksi olan bireyler normal zekaya sahip olup bir çoğu eğitim hayatında özel ders veya özel bir eğitim programı ile başarılı oluyor. Disleksi semptomları yaşa ve kişiye bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Disleksi genellikle çocukların okula başlamasıyla birlikte daha da belirgin hale gelir.

Disleksinin genetiksel ve çevresel faktörlerden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Beyin hasarı, inme geçirme, bunama gibi nedenlerle sonradan da oluşabilen disleksi, beynin dili işleme kısmındaki problemlerden kaynaklanıyor. Disleksi bir grup testler sonucunda tespit ediliyor. Disleksi teşhisinde hafıza testleri, görme testleri, heceleme testleri ve okuma testleri kullanılıyor.

Disleksi üzerinde durulmaz ise çocuklarda ciddi özgüven problemleri, korku, kaygı, toplumdan dışlanma gibi problemleri yaratabiliyor. Erken teşhis edilip uygun bir eğitim modeli ile gelişimin desteklenmesi oldukça önemli bir farkındalık oluşturuyor.

Çocuklarda disleksi nasıl anlaşılır?

Disleksi hastalığı kişilerde doğumdan itibaren ortaya çıkabileceği gibi doğum sonrasında da travmatik bir olay yaşandığında da ortaya çıkabilecek bir rahatsızlıktır. Disleksi hastalığının belirtileri ilkokul döneminde çok daha net anlaşılmaktadır.

Okuma yazmayı öğrenmeye başlayan çocuklar bu süreçte akranlarına göre daha yavaş okur ve yazar. Bu çocuklarda okuma yazma güçlüğü görülür. Disleksi rahatsızlığı bulunan çocuklarda en sık görülen belirtilerden biri öğrencinin d harfini b, p harfini g gibi görerek karıştırabilir. Hafızalarının da güçsüz olmasından dolayı daha önceki derslerde işlenen konuları daha az hatırlayan dikkat ve üzeri hatırlama güçlüğü de yaşar. Bu sebeple disleksi hastalığı ilkokul döneminde tespit edilmesi önemlidir.

Disleksik bireylerin bireylere en çok görülen belirtiler ise sunlardır;

- Disleksi hastalığı görülen bireylerde okuma yazmada akıcılık yoktur.

- Kelimelerin hecelenmesi ve çözümlesi ile ilgili problemler yaşanır.

- Disleksi hastaları okuduğunu anlayamaz ve okurken dikkatleri akranlarına göre daha azdır.

- Dislektik bireylerde görülen diğer bir belirti ince kas becerilerinin zayıf olmasıdır.

- Disleksi hastalığına sahip bireyler ayrıca fiziksel aktivitelerde de akranlarına göre daha az aktiftir.

- Disleksi hastalarının konsantrasyonu da diğerlerine göre eksiktir.

- Okuma ve yazma eylemini gerçekleştirirken zorlanma yaşar.

- Cümlelerinde mantık hataları görülmektedir.

- Disleksi hastalığı bulunan çocuklarda okuma ve konuşma sırasında çekingen davranma durumları söz konusudur. Bu durum genel olarak disleksi hastalığına sahip olan bireyler için toplumdan dışlanmaya sebep olmaktadır.

Disleksi hastasında teşhis konulması

Disleksi hastalığının birçok belirtisi görülmektedir. Ancak bu hastalığın tanımlanması için kritik bir dönemi vardır. Bu dönemin kaçırılmaması önemlidir. Aksi durumda hastalığın teşhisi oldukça zordur. Kesin tanının konulabilmesi ilkokul öğrencilerinde okuma yazma öğrendikten sonra yapılır. İşitme ve görme ile ilgili hiçbir problemi olup olmadığı tespit edilen hasta daha sonra bu problemleri yoksa gerekli testlerle tanı konularak tedavi edilmelidir.

Disleksi hastalığının tedavisi nasıl olmaktadır?

Disleksi hastalığı; hastalığını ömrü boyunca devam eden bir hastalıktır. Bu sebeple meydana gelecek rahatsızlıkları önlemek için planlama yapılması önem taşır. Bu hastalık için herhangi bir ilaç ve cerrahi yöntem bulunmaz. Disleksi hastalığı teşhis konulduktan sonra bireyselleştirilmiş özel eğitim uzmanları tarafından akranları ile aynı seviyeye getirilmesi amaçlanır. Disleksi hastası olan çocukların dil terapistleri ile çalışması da bu dönemde oldukça önemlidir.