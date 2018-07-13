Çocuklarda diş gıcırdatma hastalık habercisi!

Çocuklarda diş gıcırdatma genel olarak gece uykusunda görülür. Psikolojik nedenlerden kaynaklanan bu durum hastalık habercisi de olabilir.

Diş gıcırdatma yüksek dolgudan, stresten, sağlıksız beslenmeden ve ağızdaki kapanış sırasından kaynaklanabilir.

Tedavi için öncelikle altında psikolojik bir neden var mıdır diye bakılmalıdır. Bunun için pedolog ile görüşmelisiniz. Daha sonra ise diş doktoruna başvurmalısınız.