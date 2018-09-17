Çocuklarda depresyon

Okul günlerinde sona yaklaşırken miniklerimizde başarısız olma korkusu içlerini kemirmeye başlar.

Küçücük çocukta depresyon mu olur, demeyin... Özellikle şu günlerde okuldaki başarısından memnun olmayanlar risk altında. Sık sık karnı ya da başı ağrır, iştahı kesilir, yalnızlık ya da karanlık korkusu yaşar bu tür çocuklar. Hatta bölgesel saç dökülmesine kadar varabilir durum. Uzmanlar, ailenin çocukla yakın ilişki kurmasını önerirken, birlikte geçirilen zamanın süresinden çok niteliğinin önemli olduğunu belirtiyorlar.



Uzmanlar, çocukların normalden farklı davranışlar sergilemeleri durumunda dikkate alınmaları gerektiği konusunda aileleri uyarıyorlar. Çünkü beden şikâyetleri, korkuların artması, saldırgan davranışlar gibi belirtilerle kendini gösteren çocukluk çağı depresyonu, ailelerin bu şikâyetleri şımarıklık olarak algılaması sonucu ciddi boyutlara ulaşabiliyor.