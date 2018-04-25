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Çocuklarda burun kanamasına dikkat!

Çocuğunuzun burnu kanarsa başını geriye mi eğiyorsunuz? Çocuklara verdiğimiz bu tavsiyenin tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı!

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:22
Çocuklarda burun kanamasına dikkat!

Bu yaygın çocukluk probleminin nasıl durdurulacağına dair ortada pek çok yanlış bilgi dolaştığını belirten Dirim Yaşam Akademisi kurucularından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengizhan Elmas, çocuğunuzun burnu kanarsa yapmanız gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Geriye Yaslamayın, Yoksa...

Sırt üstü uzanmak ya da kafayı geriye yaslamak gibi eski tipte uygulamalar işe yaramaz, çünkü çocuklardaki burun kanaması genellikle burnun ön tarafındaki kan damarlarında başlar. Çocuğu sırt üstü yatırır ya da kafasını geriye yaslarsanız kan boğazından aşağı ilerler ve çocuğun nefesini keser. Çocuk oturtulduktan sonra kafası öne eğilmeli, böylece kan burnun ön kısmına toplanır, ardından burun kanatlarına hafifçe bastırarak (en az beş dakika) kan normal bir şekilde pıhtılaşana kadar basınç uygulanmalıdır. Eğer çocuğunuz buna dayanabilirse kan damarlarını daraltarak kan akışını yavaşlatması için burun kemeri üstüne soğuk bir havlu ya da küçük bir buz poşeti konabilir. Burun kanamaları burun içi kuruluğun sonucu olduğundan burun içi tahrişi azaltmak amacıyla nemli tutulmalıdır.

Burun Kanamasını Önlemek İçin İpuçları

- Çocuk uyumaya gitmeden önce kulak temizleme çubuğu ile burun çevresine biraz vazelin sürün.

- Uyurken burnunu karıştırıyorsa ellerine çorap geçirip uyumasını sağlayın.

- Burun içine spreyle tuzlu su püskürtmek de işe yarayacaktır. Tuzlu su çocuklardaki kronik burun kanamalarını tedavide en iyi bilinen yöntemdir. Ayrıca, burun içini nemli tutmak ve tahrişi azaltmak için idealdir.

Haftada İkiden Fazla Kanıyorsa

Çocuğunuzun haftada ikiden fazla burun kanaması varsa doktora görünmesi gerekir. Bu türden nadir görülen vakalarda ameliyat gerekli olabilir.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:22
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