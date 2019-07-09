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Çocuklarda burun kanaması önemli

Çocuk Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Dr.

09 Temmuz 2019 Salı 16:15
Çocuklarda burun kanaması önemli

Çocuk Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Dr. Ali Şimşek, çocuklarda hiç bir sebep yokken ortaya çıkan burun kanamalarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.


Özellikle yaz aylarında hiç bir sebep yokken meydana gelen burun kanamasının dikkate alınması gerektiğini belirten Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek, çocuklardaki ara ara ya da durmayan burun kanaması tehlikeli olabileceği ailelerinin bu durumu ciddiye almalarını gerektiğini söyledi.



Burun kanaması nedir?


Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, "Burun kanaması yani tıp dilinde epistaksis dediğimiz durum toplumda sık karşılaşılan ve hemen hemen her insanın hayatı boyunca birkaç kez yaşayabileceği genel bir durumdur. Fakat çoğu zaman basit müdahaleler ile durdurulabilen bu kanama, bazen durdurulamaz hale gelirse acil müdahale gerektirebilir” dedi.



Burun kanaması neden olur?


Burun kanamasının nedenlerine değinen Dr. Şimşek, “Burun kanamasının birçok nedeni olabilir. Bunları sıralarsak; Buruna parmak sokulması ya da yabancı cisimler ile oluşabilir.Üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik rinit, burun içi mukozası tahrişi, hipertansiyon, aşırı egzersiz, travma, düşme ve çarpma,kan hastalıkları, trombosit azlığı, lösemi gibi kan hastalıkları, pıhtılaşma hormonu eksikliği, burun damarlarındaki problemler, kitleler gibi durumlar kanamaların sebebi olabilir. Buna göretekrarlayan veya durmayan burun kanaması olursa hekime başvurulmalıdır” diye konuştu.



Burun kanamasında ilk müdahale


Dr. Ali Şimşek, burun kanamasında ilk müdahale konusunda şunları söyledi:


“Çocuğunuzda burun kanaması olduğunda paniğe kapılmadan hareket etmelisiniz. Yapmanız gerekenler aklınıza gelmeyebilir bunun için sakin olmalısınız. İlk olarak çocuğunuzun başını hafif öne eğik ve iki parmakla iki burun kanadını bastırın. Üç-dört dakika sonra burun lavaboda soğuk su kullanılarak hafif sümkürmeyle temizleyin. Burun içinde oluşan pıhtıları yumuşak bir şekilde çıkartın. Buruna basarak tutun ve kanama devam ediyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurun."

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:15
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