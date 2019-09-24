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Çocuklarda burun akıntısı nasıl geçer?

Burun akıntısı sıkça görülen ve kendiliğinden geçebilen bir rahatsızlıktır. Fakat bazı durumlar ciddiyeti artırabiliyor. Peki ama burun akıntısı nasıl durdurulur? Çocuklarda burun akıntısı nasıl geçer? İşte detaylar...

24 Eylül 2019 Salı 12:20
Çocuklarda burun akıntısı nasıl geçer?

Burun akıntısı sıkça görülen ve kendiliğinden geçebilen bir rahatsızlıktır. Fakat bazı durumlar ciddiyeti artırabiliyor. Peki ama burun akıntısı nasıl durdurulur? Çocuklarda burun akıntısı nasıl geçer? İşte detaylar...

Burun akıntısı tahriş, enfeksiyon ve alerji gibi durumların sonucunda meydana gelen bir tepkimedir. Çıkan sıvı, bakterilerin yayılmasını, akciğerlere bulaşmasını engelleyen bir yapıya sahiptir. 

Burun akıntısının şekli, özelliği hastalık hakkında da bizi uyarabilir. Örneğin, çeşme gibi devamlı şarıl şarıl akan bir burun akıntısı genellikle nezlenin erken görülen bir belirtisidir. Su gibi burun akıntısının görüldüğü bir diğer hastalık da alerjik nezledir. Akıntının daha koyu daha yapışkan, halk arasında da sümük diye adlandırılan bir şekli vardır. Küçük bebeklerde temizlemesi çok zor olan yapışkan bir burun akıntısıdır ve basit virüs enfeksiyonlarının iyileşme döneminde görülür.

Sinüsler bitkisel yollarla nasıl boşaltılır?

Burun akıntısının sebepleri nelerdir?

  • Akut sinüzit 
  • Alerjiler
  • Kronik sinüzit
  • Soğuk algınlığı ve grip
  • Dekonjestan grubu burun spreylerinin aşırı kullanımı
  • Sapmış burun septumu
  • Kuru hava
  • Hormonal değişiklikler
  • Burna yabancı cisim kaçması
  • Yüksek tansiyon
  • Deprespileptik nöbet
  • Burun polipleri
  • Alerjik olmayan rinit 
  • Mesleki astım
  • Gebelik
  • Respiratuar sinsityal virüsü
  • Beyin omurilik sıvı kaçağı
  • Sigara dumanı

Burun akıntısı durumunda ne yapılmalı?

  • Bolca sıvı tüketin.
  • Buhar banyosu yapmaya özen gösterin.
  • Bitki çayları için.
  • Zencefil, sarımsak ve zerdeçal tüketimini artırın.
  • Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın. 
  • Uçucu yağları ve sizi rahatlatan yağları kaynar su içerisine koyarak, koklamaya çalışın.
  • Enerji veren besinler tüketmeye özen göterin.

Enerji veren besinler nelerdir?

Burun akıntısı bir haftayı geçtiği ve aşırı yorgunluk geldiği takdirde en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmak gerekir. Uzun süren burun akıntılarının altında yatan başka bir sebep olabileceği gibi, ilerleyen süre içerisinde insan vücuduna vereceği zararın boyutu da bilinmemektedir.

Dolayısıyla kendiliğinden geçebilecek bir rahatsızlık durumu, küçük dokunuşlarla atlatılabilir fakat bu dönem uzuyor ve ağrılı geçiyorsa, bir sorun olduğu anlaşılarak doktora başvurulmalıdır.

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:20
  1. Çocuklarda burun akıntısı nasıl geçer?
  2. Burun akıntısı durumunda ne yapılmalı?
  3. Burun akıntısının sebepleri nelerdir?
  4. burun akıntısına pratik çözüm
  5. burun akıntısı nedenleri
  6. burun akıntısı nasıl geçer
  7. burun akıntısına ne iyi gelir evde çözüm
  8. burun akıntısına kesin çozum
  9. burun akıntısı durdurma ilaç
  10. burun akıntısını kesen ilaç
  11. burun akıntısı ilaç isimleri
  12. su gibi burun akıntısı
  13. bebeklerde burun akıntısını kesmek
  14. yeşil burun akıntısı nasıl geçer
  15. iltihaplı burun akıntısı nasıl geçer
  16. burundan yeşil sümük gelmesi iyi midir
  17. burundan sarı sümük gelmesi
  18. burundan kanla karışık sümük gelmesi nedenleri
  19. burundan kan pıhtısı gelmesi
  20. burun neden akar
  21. burun akıntısı sebepleri
  22. burun akıntısı sebepleri nelerdir
  23. burun neden sarı akar
  24. burun neden yeşil akar
  25. sümük neden yeşil akar
  26. sümük neden sarı akar
  27. çocukların burun akıntısı zararlı mı
  28. bebeğimin burnu akıyor korkmalı mıyım
  29. burun akıntısının nedenleri nelerdir

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