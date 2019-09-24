Burun akıntısı sıkça görülen ve kendiliğinden geçebilen bir rahatsızlıktır. Fakat bazı durumlar ciddiyeti artırabiliyor. Peki ama burun akıntısı nasıl durdurulur? Çocuklarda burun akıntısı nasıl geçer? İşte detaylar...

Burun akıntısı tahriş, enfeksiyon ve alerji gibi durumların sonucunda meydana gelen bir tepkimedir. Çıkan sıvı, bakterilerin yayılmasını, akciğerlere bulaşmasını engelleyen bir yapıya sahiptir.

Burun akıntısının şekli, özelliği hastalık hakkında da bizi uyarabilir. Örneğin, çeşme gibi devamlı şarıl şarıl akan bir burun akıntısı genellikle nezlenin erken görülen bir belirtisidir. Su gibi burun akıntısının görüldüğü bir diğer hastalık da alerjik nezledir. Akıntının daha koyu daha yapışkan, halk arasında da sümük diye adlandırılan bir şekli vardır. Küçük bebeklerde temizlemesi çok zor olan yapışkan bir burun akıntısıdır ve basit virüs enfeksiyonlarının iyileşme döneminde görülür.

Sinüsler bitkisel yollarla nasıl boşaltılır?

Burun akıntısının sebepleri nelerdir?

Akut sinüzit

Alerjiler

Kronik sinüzit

Soğuk algınlığı ve grip

Dekonjestan grubu burun spreylerinin aşırı kullanımı

Sapmış burun septumu

Kuru hava

Hormonal değişiklikler

Burna yabancı cisim kaçması

Yüksek tansiyon

Deprespileptik nöbet

Burun polipleri

Alerjik olmayan rinit

Mesleki astım

Gebelik

Respiratuar sinsityal virüsü

Beyin omurilik sıvı kaçağı

Sigara dumanı

Burun akıntısı durumunda ne yapılmalı?

Bolca sıvı tüketin.

Buhar banyosu yapmaya özen gösterin.

Bitki çayları için.

Zencefil, sarımsak ve zerdeçal tüketimini artırın.

Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.

Uçucu yağları ve sizi rahatlatan yağları kaynar su içerisine koyarak, koklamaya çalışın.

Enerji veren besinler tüketmeye özen göterin.

Enerji veren besinler nelerdir?

Burun akıntısı bir haftayı geçtiği ve aşırı yorgunluk geldiği takdirde en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmak gerekir. Uzun süren burun akıntılarının altında yatan başka bir sebep olabileceği gibi, ilerleyen süre içerisinde insan vücuduna vereceği zararın boyutu da bilinmemektedir.

Dolayısıyla kendiliğinden geçebilecek bir rahatsızlık durumu, küçük dokunuşlarla atlatılabilir fakat bu dönem uzuyor ve ağrılı geçiyorsa, bir sorun olduğu anlaşılarak doktora başvurulmalıdır.