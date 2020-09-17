"Çocuklarda böbrek taşı, böbrek yetmezliğine yol açabilir" uyarısı

VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kerem Taken, "Taşın iki böbrekte bulunması ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Erken tedavi yapılmazsa diyalizle sonuçlanabilecek durumların ortaya çıkacağı unutulmamalıdır." uyarısında bulundu.

Van'da karın ağrısı ve idrarda kanama şikayetleriyle Dursun Odabaş Tıp Merkezine gelen 4 yaşındaki Demhat Şaka'nın yapılan tetkiklerinde sol böbreğinde 1,5 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi.

Bunun üzerine enfeksiyon oluşmaması, taşın idrar akışını engelleyerek böbrekte genişlemeye, böbrek fonksiyonlarının kaybına neden olmaması için minik hastanın "mikro-perkütan nefrolitotomi" yöntemiyle ameliyat edilmesine karar verildi.

Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kerem Taken ve Dr. Öğretim Üyesi Kasım Ertaş'ın gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla 1,5 santimetre büyüklüğündeki taş çıkartıldı.

- "Hastamız sağlığına kavuştu"

Taken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır devam eden karın ağrısı ve idrarda kanama rahatsızlığıyla kendilerine başvuran Demhat Şaka'nın böbreğinde tespit ettikleri 1,5 santimetre büyüklüğündeki taşı çıkartarak hastayı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Böbrekten çıkan taşın, kanalın ağzını tamamen kapattığını anlatan Taken, "Böbrekte fonksiyon kaybını engellemek için vakit kaybetmemek gerekiyordu. Ameliyatı rahatlıkla yapabileceğimizi aileye anlattık. 1,5 santimetre büyüklüğündeki taşı bulunduğu yerden başarılı bir operasyonla çıkarttık." dedi.

- "Çocuklarda böbrek taşı hastalığı giderek artıyor"

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da böbrek taşının görülebildiğini anlatan Taken, şöyle devam etti:

"Çocuklarda böbrek taşı hastalığı giderek artıyor. Teknolojinin gelişmesi ve ultrasonun daha çok kullanılıyor olması böbrek taşının görülme sıklığını artırıyor. Çocuklarda böbrek taşı hastalığının görülme sıklığı gelişmiş ülkelerde yüzde 1 ile 5 oranındayken gelişmekte olan ülkelerde bu oran 5 ile 20 arasındadır. Taşın iki böbrekte bulunması ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Erken tedavi yapılmazsa diyalizle sonuçlanabilecek durumların ortaya çıkacağı unutmamalıdır. Özellikle çocuklarda idrarda kanamanın görülmesi, karın ağrısı, idrar şikayetleri, sık sık idrara çıkılması, idrarda yanmaların oluşması, yüksek ateş gibi şikayetler basite alınmamalı ve mutlaka bir doktora başvurulmalıdır."

- "4 milyon insana hizmet veriyoruz"

Üroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kasım Ertaş ise riskli birçok operasyonu hastanelerinde başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bölgede birçok merkezde yapılamayan operasyonları gerçekleştirebildiklerini aktaran Ertaş, "Yaklaşık 4 milyon insana sağlık hizmeti veriyoruz. İstanbul'a tedavi olmaya gitmekten son anda vazgeçen Demhat Şaka'nın tedavisini hastanemizde gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz operasyonla 1,5 santimetre büyüklüğündeki taşı bulunduğu yerden çıkardık." diye konuştu.