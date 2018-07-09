Çocuklarda astım belirtileri nelerdir?

Çocuklarda astım belirtilerinin en başında nefes darlığı gelmektedir. Oyun oynarken ya da koşu yaparken hemen yorulma ve tıkanma astımın en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır. Bu duruma ailelerin dikkat etmesi gerekmektedir.

Astımı olan çocuklarda gözlenen en sık durumlardan bir tanesi de öksürüktür. Gün içerisinde sık sık öksürük olabilmektedir. Buna ek olarak geceleri nedensiz olarak başlayan öksürükler de meydana gelebilmektedir.

Çocuklarda astım belirtilerinden bir tanesi de hızlı bir şekilde nefes alıp vermektir. Buna ek olarak nefes alma hırıltılı bir şekilde de olabilmektedir. Özellikle gece uyumalarında bu duruma daha çok rastlamak mümkündür. Bu durumun da iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Çocuklarda boyun ya da göğüs bölgesindeki kasların normal çocuklara göre daha sert olması da astım belirtileri arasında yer almaktadır. Ayrıca astımı olan çocuklarda göğüs bölgesinde baskı hissedilmesi ve göğüs bölgesinin acıması gibi durumlar da belirtiler arasında yer almaktadır.

Astım olan çocuklar özellikle fiziksel aktivitelerden sonra hemen yorgunluk belirtisi gösterirler. Bu durum gün içerisinde de olabilmektedir. Genel olarak enerjik olmama ve çabuk yorulma astımı olan çocukların özellikleri arasında yer almaktadır.

Genel olarak düşünüldüğünde astım çocukların neşeli hayatlarına olumsuz etki yapmaktadır. Fakat erken zamanda konulan teşhis ve uygun tedavi sonucunda birçok çocuk astımdan kurtulabilmektedir. Bu yüzden belirtiler iyi takip edilmeli ve en kısa sürede doktora gidilmesi önemlidir.

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