Çocuklara zencefili sevdirecek tarifler

ZENCEFİLİN FAYDALARI VE TARİFLER

Zencefil, antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde bir bağışıklık sistemi güçlendiricisi olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Buna ek olarak, zencefil hazımsızlık ve diğer mide rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olur. Isınma ve yatıştırıcı zencefil ayrıca öksürük, bronşit ve astım gibi solunum problemlerini hafifletebilir. Özellikle önümüzdeki grip mevsiminde, ailenizin bu 5 tarifle sağlıklı kalmasını sağlayın.

ZENCEFİL ÇAYI

Çocuğunuzun zencefil aromasını sevmesine bağlı olarak, 1 bardak suyun içinde birkaç çay kaşığı taze zencefil kökü kabaca doğrayın ve 5 ila 10 dakika kaynatın. Bal ile tatlandırın.

SMOOTHİE

Bir muz, badem ezmesi, buz, soya sütü ve bir çay kaşığı taze bir zencefili karıştırın ve besleyici bir milkshake benzeri smoothie yapın.

ZENCEFİLLİ SARIMSAK SOSU

Bir kaç tatlı kaşığı kıyılmış sarımsak ve soya sosu, portakal suyu ve zencefilli bal ile tatlandırın. Pişirmenin son birkaç dakikasında, tavada kızartılmış tavuk, sığır eti ilave edin. Pişene kadar pişirin.

CHAİ ÇAYI LATTE

Zencefil çayı yapın, ardından birkaç dakika boyunca bir chai çay poşeti içine koyun. İnek veya soya sütü ilave edin ve balla tatlandırın.