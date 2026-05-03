CHP'den ihraç edildiği açıklanmıştı! Çarpıcı iddia: Halen CHP'nin üyesi

Gazeteci Talat Atilla, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın CHP'den ihraç edildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını iddia etti.

Uşak Belediye Başkanı iken rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, bu sırada metresiyle basılıp ahlaksız bir “yasak aşk ağı” kurduğu ortaya çıkan CHP’li Özkan Yalım, aradan geçen bunca zamana rağmen CHP’den ihraç edilmedi. Yalım’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yakın ilişkileri olduğu biliniyordu. Özel’in bu yüzden Özkan Yalım’ı partiden göndermediği söyleniyordu.

Kamuoyunda büyük tepki çeken bu skandalın ardından parti nihayet beklenen açıklamayı yaptı ve Yalım’ın CHP’den ihraç edildiği belirtildi.

 

TALAT ATİLLA: DOĞRU DEĞİL

Ancak CHP’nin açıklamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Talat Atilla, X hesabından yaptığı paylaşımda, Özkan Yalım’ın henüz partiden ihraç edilmediğini ileri sürdü.

Talat Atilla’nın paylaşımı şöyle:

 

CHP'NİN ÖZKAN YALIM'I İHRAÇ ETTİĞİ HABERİ DOĞRU DEĞİL..

Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ı CHP ihraç ettigini açıkladı. Oysa, bu haber doğru değil. Çünkü CHP disiplin kurulu 11 Mayis'ta toplanacak. Disiplin Kurulu Üyelerine illerde ayrı ayrı görev verdikleri için üyeleri toplamak için 11 Mayıs tarihini belirlediler. Kamuoyu baskısı yoğun olunca, CHP Özkan Yalım'ı ihraç ettigini açıkladı. Oysa Özkan Yalım halen CHP'nin Üyesi.

 

Siyasette gerçek ile algı arasındaki mesafe bazen bir cümle kadar kısadır… ama etkisi günler, haftalar sürer.

Son günlerde Özkan Yalım üzerinden yürüyen tartışma da tam olarak böyle bir eşikte duruyor. “İhraç edildi” denildi. Manşetler atıldı. Sosyal medya hükmünü verdi. Peki gerçek ne?

Gerçek şu: Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Kurulu henüz toplanmış değil. Toplantı tarihi 11 Mayıs. Üyelerin farklı illerde görevlendirilmiş olması nedeniyle bu tarih özellikle belirlenmiş durumda. Yani ortada henüz alınmış bir disiplin kararı yok. Dolayısıyla hukuki ve parti içi prosedür açısından bakıldığında, Özkan Yalım hâlâ CHP üyesi.

 

Ama siyasette “olmuş gibi yapmak”, bazen “olmuş” kadar güçlü bir araçtır.
Kamuoyundaki yoğun baskı, tepkiler ve gündemin sertliği, partiyi bir açıklama yapmaya zorladı. Bu açıklama ise fiili durumdan çok, beklentiyi yönetmeye dönük bir hamle izlenimi veriyor. Başka bir ifadeyle: Karar alınmadan karar açıklanmış gibi bir tablo.

Bu durum iki açıdan dikkat çekici.

Birincisi, kurumsal ciddiyet meselesi. Siyasi partiler, özellikle köklü yapılar, kendi iç hukuklarına sadık kaldıkları ölçüde güven üretirler. Disiplin süreçleri, duygularla değil kurallarla yürütülür. Eğer süreç tamamlanmadan sonuç ilan edilirse, bu yalnızca ilgili kişiyi değil, sürecin kendisini tartışmalı hale getirir.

İkincisi ise siyasal iletişim stratejisi. Günümüz siyasetinde algı yönetimi, çoğu zaman gerçeğin önüne geçiyor. “İhraç edildi” demek, “ihraç edilecek” demekten daha güçlü bir mesajdır. Ama bu güç, beraberinde bir risk de taşır: Eğer gerçek zamanla bu söylemi doğrulamazsa, güven aşınır.

 

Şimdi gözler 11 Mayıs’ta.
O gün alınacak karar, sadece Özkan Yalım’ın siyasi geleceğini değil, aynı zamanda CHP’nin kendi iç mekanizmalarına ne kadar sadık kaldığını da gösterecek.
Ve belki de asıl soru şu olacak:
Siyaset, gerçeği mi takip edecek… yoksa algıyı mı?

adamlar belkide disiplin kuruluna sevk edildi

bakın 2 sat önce Özkan Yalım için partisi CHP tarafından da disiplin süreci başlatılmıştı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Yalım'ın CHP'den ihraç edildiğini duyurdu.

Cengiz

Ben de şahsen ihraç edebileceklerine inanmiyorum.eski chp vekilinin iddia ettiği gibi üst yönetime hediye yagdirdiysa konuşmasın diye yan cizecekkerdir
