Çocuklara sebze nasıl sevdirilir?

Öncelikle, onlara sebzenin bitirmeleri gereken can sıkıcı bir şey olduğunu düşündürmemelisiniz. Doğaları gereği sebzeleri renkleri ve canlılıklarıyla gördüklerinde, önce görsel olarak hoşlarına gidecektir. Bunun için özellikle havuç gibi çiğ yenebilen sebzelerle tabaklarına birkaç süsleme yapabilirsiniz. Örneğin, kahvaltıda pişireceğiniz sade omlete kiraz domateslerden göz, salatalık dilimlerinden gülümseyen bir ağız gibi basit eklemeler yapabilirsiniz.

Uygulabileceğiniz bir başka yöntem de, sebzeleri bir oyunun parçası haline çevirmektir. Örneğin brokoli pişireceğiniz gün çocuğunuza bir dev olduğunu varsaymasını ve brokolilerin de şehrin kenarındaki minik çalılar olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunun devamında çalıları ağzına attığında onun bir sebze olup olmamasının hiçbir önemi kalmayacaktır. Brüksel lahanalarında da yine aynı yöntemi uygulayabilirsiniz.

Sizin için önemli olan sadece sebzelerini yemesi ise bu yöntem çok hoşunuza gidecek. İlk adım, sebzeleri bir blenderdan geçirerek püre formuna sokmak. Daha sonra bunları pişirdiğiniz herhangi bir et yemeğine karıştırarak sosun fazladan sebzeli olmasını sağlayabilirsiniz.

Yanına yapacağınız bir pilav ya da makarnayla karıştırdığınızda içine koyduğunuz sebze son lokmasına kadar bitecektir. Yine bu şekilde çorbalara da sebze katarak çocuğunuzun fazladan vitamin almasını sağlayabilirsiniz.

Özellikle tercih ettiği bir sebze varsa, püre formuna soktuğunuz sebzeleri buzdolabı poşetlerinde dondurarak buzlukta saklayabilirsiniz. Böylece onun mevsimi olmasa bile, her zaman çocuğunuzun sevdiği lezzet buzluğunuzda olacaktır.

Çocuğunuz pizza seviyorsa, ki muhtemelen seviyordur, her zamanki malzemelerin üzerine renkli tatlı biberler ve roka gibi eklemeler yaparak sebzeleri günlük hayatına sokabilirsiniz.

Çocuğunuz her zaman sizin yaptıklarınızı ve yediklerinizi izliyor. Akşam üstü acıktığınızda siz de bir parça havuç ya da salatalık yer, salatalarınızın içine çiğ ıspanak gibi eklemeler yaparsanız, hayat stili olarak da daha fazla sebze yemeyi benimsayecektir.

Afiyet olsun!

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.