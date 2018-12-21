Çocuklara para biriktirme alışkanlığı kazandıracak tavsiyeler

ÇOCUKLARA ROLMODEL ALMA

Özellikle küçük yaştaki çocukların ebeveynlerini birebir taklit ettikleri ve onlar gibi olmaya çalıştıkları göz önüne alındığında anne ve babaların doğru bir rolmodel olmaya özellikle dikkat etmeleri gerekir. Kız çocuklarının annelerini, erkek çocuklarının ise babalarını örnek aldığı düşünüldüğü zaman anne ve babaların çocukları yanlarındayken parayı harcama konusunda özenli olmaları ve para harcadıkları zaman çocuklarına neden bunu yaptıkları konusunda bilgi vermeleri önemlidir.

HARÇLIKLARA SINIRLAMA KOYMA

Amerika’da yapılan bir araştırmada erkek çocuklarına kız çocuklarından çok daha fazla harçlık verildiğini ve yine erkek çocukların zamanla aldıkları harçlık ile yetinmeyerek daha fazlasını talep ettiklerini ortaya koymuştur. Bu durum bizlere çocuklara gereğinden çok harçlık vermenin onları bir süre sonra doyumsuzlaştırdığını ve hep daha fazlasını ister hale getirdiğini gösterir.

YAŞ ARALIĞINA UYGUN PARA BİRİKTİRME

Küçük çocuklara doğru şekilde para biriktirme alışkanlığı kazandırabilmek için her yaş grubunu kendi içerisinde incelemek ve buna göre hareket etmek gerektiğini de unutmamak önemlidir. Çocuklar hızlı gelişim gösteren bünyeleri ile her geçen gün büyümeye devam ederken düşünce şekilleri ve olayları anlamlandırmaları da buna bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle çocukları hangi yaş aralığındaysa ebeveynleri de o yaş aralığına göre para biriktirme alışkanlığı konusunda eğitim vermelidir.

3 VE 5 YAŞ ARALIĞI

Bu yaş aralığındaki çocuğa istediği her şeyi anında almak bir süre sonra çocuğun sabırsız ve doyumsuz olmasına sebep olacaktır. Bunun yerine herhangi bir şey istediği zaman talep ettiği şeyin gelecek olan en yakın ve önemli günde alınacağını söylemek çözüm olabilir. Bu tür durumlarda ebeveynlerin çocukları direk reddetmek yerine istedikleri şeyleri doğum günlerinde, yılbaşlarında, bayramlarda ya da benzeri özel günlerde alacaklarını söylemeleri çocuğa sabrı ve beklemeyi öğretir. Bu da dolaylı olarak gelecekte ellerine para geçtiği zaman bekleme davranışını çocuklara aşılar.

6 VE 10 YAŞ ARALIĞI

6 ve 10 yaş arasındaki çocuklara artık para ile ilgili nasıl doğru karar verebileceği konusunda eğitim aşamalarına geçilebilir. Bunun için çocukla birlikte markete gidilerek eline bir miktar para verilir ve örneğin meyveleri o gün onun alması istenir. Bu sayede çocuk elindeki para ile almak istediği meyveleri seçerken bir yandan da kısıtlı para miktarı ile eve malzeme alma davranışını geliştirebilecektir.

11 VE 13 YAŞ ARALIĞI

Bu yaş grubu artık ergenlik dönemine yaklaşan bir grup olarak görülebileceği için para konusunda ebeveynlerin de desteği ile geleceğe yönelik planlamalar öğretilebilir. Bunun için her gün çocuğun cipse veya çikolataya verdiği parayı bir kenara koyması durumunda X gün sonra istediği önemli bir hediyeyi alabileceği söylenebilir. Bu tür bir örnek çocuk üzerinde çok etkili olacaktır.

14 VE 18 YAŞ ARALIĞI

Artık ergenlik dönemini yaşayan bir genç erkek ya da kıza para konusundan açıkça bahsetmek gereklidir. Bunun için gencin yüzünden ailenin karşılamak durumunda olduğu genel giderler, okul masrafları ve diğer masrafların onunla dikkatli bir şekilde konuşulması çok önemlidir. Bu sayede çocuk kendisi için ailesinin yaptığı fedakârlıkların farkında olarak geleceğini çok daha iyi bir şekilde yönlendirecek ve özellikle para konusunda müsrif bir tavır takınmaktan uzak duracaktır.