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Aktüel Çocuklara Kur'an dersi rahatsız etti... Skandal sözler
Aktüel

Çocuklara Kur'an dersi rahatsız etti... Skandal sözler

Edirne'de anaokullarında çocuklara Kur'an eğitimi verilmesi Türkiye Öğretmenler Sendikası ve Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti. Dernekten yapılan skandal açıklamada, "Çocuklara bu dünya öğretilsin" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 19:04:00 -
Çocuklara Kur'an dersi rahatsız etti... Skandal sözler

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, anaokullarında 4-6 yaşındaki çocuklara Kur’an kursu verilmesiyle ilgili velilere form gönderildi.

Formda çocukların kursu alması ailelerin tercihine bağlanıyor. Ancak bu durum Türkiye Öğretmenler Sendikası ve Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti.

Skandal sözler

Türkiye Öğretmenler Sendikası ve Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Temsilcisi Celil Özcan, yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Çocuklara ahiret, cennet, cehennem gibi ifadelerin öğretilmemesi gerektiği, bunun yerine çocuklara içinde yaşadıkları dünyanın öğretilmesi gerektiği ifade edildi.

"Bu dünya öğretilsin"

İşte o skandal ifadelerin yer aldığı açıklama:

"Pedagogların sürekli vurguladığı gibi, çocuklara öncelikle, Milli, Ahlaki ve Evrensel değerler öğretilmelidir. Kısaca, 4-6 yaşındaki küçücük çocuklara öncelikle, ortalama daha 70 yıl kadar yaşayacağı “bu dünya” ile ilgili değerler öğretilmelidir. Daha bu dünyayı bile tanımayan 4 yaşındaki çocuk, “öteki dünya, ahiret, ölüm, kabir azabı, melek, şeytan, cennet, cehennem, zebani.. gibi soyut kavramları somutlaştırıp anlamlandıramaz ve korkar. Korktukça çaresizlik ve acizlik duygusuna kapılır. Sağlıklı düşünemez."

Dernek tarafından yapılan skandal açıklama tepki topladı.

 

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