Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemizde yaklaşık 110 milyon doz aşı uygulandı. Günlük vaka sayısı ise 28-30 bin bandında devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla normalleşme devam etse de aileler aşı olmayan çocuklarıyla ilgili bir kararın alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, çocuklara aşı zorunlu olacak mı?

Çocuklara korona aşısı zorunlu olacak mı?

Ülkemizde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Ancak bazı alanlara girişte iki doz aşı olunduğuna dair aşı kartı ile aşı olmayanlardan PCR testi sonucu isteniyor.

Bir açıklamasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, amaçlarının 18 yaş üstü nüfusu aşılamak olduğu ancak veli onayıyla 12 yaş üstünün aşı olabileceğini belirtmişti. Türkiye’de aşı zorunluluğu ve 12 yaş altına aşı uygulamaya ilişkin bir gelişme bulunmuyor.

Türkiye'de aşı zorunluluğu yokken ABD'den yeni bir haber geldi. ABD'de California Valisi, 7 ila 12'nci sınıf öğrencilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının eyalet çapında zorunlu olacağını bildiren genelge yayımladı.

Vali Gavin Newsom, San Francisco'daki bir okulda yaptığı açıklamada, 12 yaş ve üstü çocuklar için aşı onayının çıkması durumunda bu grubun ocak 2022 itibarıyla aşılanmaya başlanacağını, anaokulundan 6'ncı sınıfa kadar olan çocukların da yeni bir FDA onayının ardından aşamalı olarak aşılanacağı ifade etti.

Vali, Kovid-19 salgınını kontrol altına alma çabası çerçevesinde aldıkları kararlar hakkında "Hedefimize ulaşmak için hala zorlu bir mücadele gerekiyor." dedi.

ABD'de, sadece 16 yaş ve üstü bireylere Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı için FDA'dan tam onay alınmış durumdayken mayıs ayında bu yana 12-15 yaş arası çocukların aşılanması için de acil kullanım izni mevcut.

Ülkedeki 5-11 yaş arası çocukların aşılanabilmesi içinse kasım ayında bir acil kullanım izninin çıkmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.