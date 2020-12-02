Covid-19 salgınına karşı geliştirilen ilk aşı adaylarının birden çok ülkede dağıtım ve uygulama öncesi onay süreçlerinde sona geliniyor. Ancak sağlık uzmanlarına göre ilk çıkan aşılar çocuklar üzerinde kullanılamayacak. Şu ana kadar yapılan klinik testlerde, aşılar çocuklar üzerinde neredeyse hiç denenmedi. Amerikalı ilaç firması Pfizer, sadece kısa bir süre önce 12 yaşından itibaren test gruplarının oluşturulduğunu duyurmuştu. Buna göre, testlerden olumlu sonuçlar gelmedikçe, dağıtılacak olan ilk aşılar belli bir süre çocuklarda kullanılamayacağı söylenmişti.

Çocuklara korona aşısı yapılır mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Aşılamanın kimlere hangi sırayla yapılacağı ve risk gruplarının öncelikli olacağı kamuoyu ile paylaşılacak. Tereddütler ve soru işaretlerinin olması doğal. Yurttaşlarımız şundan emin olsun. Kullanıma girecek aşıyla ilgili "Aşı Bilim Kurulu" inceleyip onay veriyor. Türkiye'ye uygulanacak olan aşı 2 aydır kullanılıyor ve 700'den fazla kişide kullanıldı. Hiçbir yan ve olumsuz etki görülmedi. Görülseydi böyle bir anlaşma yapılmazdı. Bu aşı inaktif bir aşı, bu tür aşılar dünyada 100 yıldır kullanılıyor endişe etmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Genelde aşı çalışmalarının 18-59 yaş arasında uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Özlü, "Pek çok aşının çocuk yaş grubunda veya ileri yaş grubunda çalışmaları henüz yayınlanmış değil. Bir pandemi söz konusu olduğu olduğu için bu aşıların belli bir yaş grubunda güvenliği ve etkinliği ortaya çıktıysa, diğer yaş gruplarında risk alınıp onay verilebilir. Bu tür onaylar inaktif aşılar için geçmişten gelen güvenilirlikle daha kolay verilebilir. 20 yaş altı ve çocuklar şu anda öncelikli aşılama grupları arasında yer almıyor." dedi.