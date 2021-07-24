Koronavirüs salgınının sona ermesi için en önemli unsur hiç kuşkusuz aşı. Ülkemizde 65 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. 25 Haziran’da yaş sınırı 18’e ardından da 16’ya düştü. 16 yaş altı çocuğu olanlar ise, çocuklar için ne zaman bir karar verileceğini merak ediyor. Peki, çocuklar aşı oluyor mu?

Çocuklara korona aşısı yapılacak mı? 16 yaş altı korona aşısı olacak mı?

İtalya, İspanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Slovenya, Poyonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'da 12 yaş üstü çocuklar aşılanıyor.

İngiltere, İsveç, Almanya, Belçika ve Finlandiya'da ise kronik hastalıkları olan çocuklara aşı yapılıyor. Türkiye'de ise henüz 16 yaş altına aşı yapılıyor.

Çocuklara yönelik aşılama olup olmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada konu hakkında Bilim Kurulu'nun çalıştığını, örnekleri incelediğini belirtmişti.

5 Haziran'da Çin'de ardından da Endonezya'da 3-17 yaş çocuklara 2 doz Sinovac uygulanmaya başladı.

Uzmanlar tüm verilerin detaylı incelenmesini, pediatrik korona aşılarının beklenmesi gerektiğini belirtiyor. Çocuklara yönelik aşılama takvimi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.