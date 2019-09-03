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Çocuklara kırtasiye setleri Uğur amcalarından

Bu yıl yeni okula başlayacak miniklere ilk kırtasiye setlerini Gemlik Belediyesi hediye edecek.

03 Eylül 2019 Salı 15:46
Çocuklara kırtasiye setleri Uğur amcalarından

Bu yıl yeni okula başlayacak miniklere ilk kırtasiye setlerini Gemlik Belediyesi hediye edecek.


Gemlik Belediyesi önümüzdeki perşembe günü 1. sınıfa başlayacak çocuklara okul çantası içinde ihtiyaç duyacakları pek çok araç gerecin bulunduğu eğitim seti hediye edecek. İlçede bulunan 15 ilkokulda eğitime başlayacak 1528 öğrenci için hazırlanan setler, birinci sınıfların okula başlayacağı 5 Eylül Perşembe günü dağıtıma başlanacak. Sırt çantası içinde suluk, güzel yazı defteri, matematik ve resim defterleri, kuru boya, pastel boya, kalem kutusu, kalemler, kalemtıraş, dosya, makas ve beslenme çantasından oluşan setler okul idareleri tarafından öğrencilere teslim edilecek.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yeni okula başlayacak öğrencilere başarılar dileyip ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletirken projeyi gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ise teşekkür etti. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:


“Okula başlayan tüm çocuklarımızın aynı şartlarda, aynı imkânlarla, eşit olarak sıralara oturmasını istiyoruz. Bu setlere kolayca ulaşabilecek çocuklarımız ve ailelerimiz olduğu gibi ihtiyaçlarını karşılarken en uygununu arayan, zorluk çeken ailelerimiz de var. Bu nedenle tüm çocuklarımıza içinde belirttiğimiz malzemelerin bulunduğu çantayı ayrım gözetmeksizin hediye edeceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğü’müz de bu çalışmamıza destek oldu. İsteyen ailelerimiz setleri okul idarelerine iade ederek ihtiyaç duyan diğer öğrencilerimizin de faydalanmasını da sağlayabilir. Bütün öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılının başarılarla dolu geçmesini diliyorum”.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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