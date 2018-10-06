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Çocuklara istismarda bulunan sapık cezasını buldu

Sosyal medya üzerinde küçük çocuklara cinsel istismarda bulunan evli ve 1 çocuk babası Ergün Şanlı, tutuklandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:16
Çocuklara istismarda bulunan sapık cezasını buldu

Bartın'da, sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan evli ve 1 çocuk babası Ergün Şanlı (35), tutuklandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi'nden malulen emekli olduğu öğrenilen, evli ve 1 çocuk sahibi Ergün Şanlı, sosyal medyadan farklı illerdeki çocuklara cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

Şikayet üzerine Ergün Şanlı, mahkemeden alınan yakalama emriyle Kozcağız beldesinde gözaltına alındı.

Şanlı'nın, sosyal medyadan yaşı küçük çocuklara 'Çok tatlısın', 'Çok tatlısın canım, seni seviyorum', 'Aşkım' şeklinde mesaj atarak tacizde bulunduğu iddia edildi.

Jandarmada alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ergün Şanlı, 'Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:16
  1. Bartın İl Jandarma Komutanlığı
  2. Bartın

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