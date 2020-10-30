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Yaşam Çocuklara HES kodu alma- Çocuklara HES kodu nasıl alınır?
Yaşam

Çocuklara HES kodu alma- Çocuklara HES kodu nasıl alınır?

Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte öğrencilerden istenen HES kodu konusunda binlerce veli ve öğrenci Çocuklar için HES kodu nasıl alınır? Çocuğum için HES kodu alma soruları merak kazandı. İşte Çocuklara HES kodu alma hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-30 00:44:00 -
Çocuklara HES kodu alma- Çocuklara HES kodu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak çalışmayla hayata geçirilen HES uygulamasıyla pozitif vaka halinde öğrenciler kontrol altında olacak. HES kodu 3 farklı yöntem ile öğreniliyor. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından, 2023'e atılan SMS ya da e-devlet ekranından alınıyor.

Çocuklara HES kodu nasıl alınır?

Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Sağlık Bakanlığı'ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

* Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.* Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır.

* Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır.

Çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin HES kodu aynı süreç takip edilerek alınıyor.

E-devlet HES kodu alma

HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor. Bu hizmeti kullanarak, kendiniz veya 18 yaşından küçük çocuğunuz için HES kodu üretebilir, ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle paylaşabilir ve ürettiğiniz HES kodlarının detaylarını sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET'TEN HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

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