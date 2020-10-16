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Aktüel Çocuklara hayvan sevgisi aşıladılar
Aktüel

Çocuklara hayvan sevgisi aşıladılar

Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli personel, Ümraniye’de 3-5 yaş grubundaki minik öğrencilere eğitim veren Çakmak Minik Akademi’ye bir sürpriz yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:14:00 -
Çocuklara hayvan sevgisi aşıladılar

Anaokulunda derse giren Veteriner Hekim Sena Erkınay, çocuklara veterinerin görevi, hayvan bakımı ve hayvan sevgisi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Erkınay dersin sonunda çocuklara bir de sürpriz yaparak yanında getirdiği yavru kediyi çocuklarla buluşturdu. Minikler yavru kediyi görünce büyük bir sevinç yaşadı. Tek tek veteriner hekimin yanına gelen çocuklar, kediyi önce muayene etti daha sonra da sevdi.

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