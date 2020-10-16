Çocuklara hayvan sevgisi aşıladılar

Anaokulunda derse giren Veteriner Hekim Sena Erkınay, çocuklara veterinerin görevi, hayvan bakımı ve hayvan sevgisi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Erkınay dersin sonunda çocuklara bir de sürpriz yaparak yanında getirdiği yavru kediyi çocuklarla buluşturdu. Minikler yavru kediyi görünce büyük bir sevinç yaşadı. Tek tek veteriner hekimin yanına gelen çocuklar, kediyi önce muayene etti daha sonra da sevdi.