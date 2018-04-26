Çocuklara 'Hayır' demenin yöntemleri

'Hayır' kelimesi her ne kadar kafada olumsuz şeyleri çağrıştırsa da kimi durumlarda söylemekte fayda var. Çocukların her dediklerini eksiksiz yerine getirmek ya da hiçbir dediklerini yapmamak gibi uç noktalarda olmamak gerekir. Bu durumda uygun zamanda ve uygun şekilde hayır demek önemlidir. Peki bu nasıl gerçekleştirilir?

1-DUYGUSUNU ONAYLAMAK

Çocuğunuzu anladığınızı göstererek net bir şekilde hayır demenin de elbette bir yolu var. 'Parka gitmeyi çok istiyorsun ama şuan gidemeyiz'

2-NEDENLERİ AÇIKLAMAK

Yaş kaç olursa olsun çocuklar reddedildiğinde isteklerinin neden gerçekleştirilmeyeceğini bilmek ister. Anlayacağı şekilde dediğini neden yapmadığını açıklamalısınız.

3-BAŞKA GÜNE ERTELEMEK

İstediği bir şeye 'hayır' dediyseniz, bu net olmalıdır. “Belki sonra”, “Öğlene gidebiliriz”, “Bugün olmaz ama bir dahakine yaparız” gibi cümleler kullanmamalısınız.

4-ALTERNATİF SUNMAK

'Hayır' demek, onun başka bir yöntemi olmadığı anlamına gelmez. Çocuğunuzun özgürlüğünü kısıtlamamak ve birey olma duygusunu desteklemek önemli bir aşamadır. Bu sebeple, ona tercih edebileceği alternatifler göstermelisiniz.

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