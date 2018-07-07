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Çocuklara el yıkamayı öğretirken...

Çocukları hastalıktan korumak için mikroplardan uzak tutmalısınız. Bu da el yıkamayı doğru bir şekilde öğretmekten geçiyor...

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:05
Çocuklara el yıkamayı öğretirken...

İnsanlara mikroplar en çok ellerden bulaşıyor ve hastalanmamıza sebep oluyor. Özellikle eğitim çağındaki çocuklar okulda diğer çocuklardan çok kolay bir şekilde mikrop kapabilir. Bu yüzden ellerini doğru bir şekilde yıkamayı öğrenmeleri büyük önem taşıyor.

Çocuklara el yıkamayı öğretirken öncelikle el yıkamanın hastalıklardan korunmak için ne kadar önemli olduğunu anlatın ve boyu lavaboya yetmiyorsa ona bir tabure getirip lavaboya yetişmesini sağlayın.

Ellerini yirmi saniye boyunca sabunlu tutmasını sağlayın ve yıkarken avuç içlerini, dışlarını, parmak aralarını, bileklerini, tırnaklarını temizlemesi gerektiğini öğretin ve temiz bir havluyla ellerini kurulayın.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:05
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