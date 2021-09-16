Çocuklara diş sağlığı taraması

Proje kapsamında Ankara ve Hatay İllerinin organizasyonu Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği (GÖÇDER) Projeye paydaş olarak destek vermektedir.

Yürütülen proje kapsamında 500 çocuğun ağız ve diş sağlığı taramaları yapılacak, tespit edilen hastalıklara ilişkin çocukların basit diş tedavileri gerçekleştirilecek.

GöçDer Genel Merkezinde yürütülen çalışmalarda çocuklara diş sağlığının önemi ve korunması konulu çizgi filimler izletilecek, tavsiyelerde bulunulacak.

Dr. Öğr. Üyesi Canan Duman başkanlığında ki Diş Hekimi ve Doktor adayı öğrencilerle gerçekleşen taramalarda Dr. Duman çocuklara sık sık beslenme alışkanlıklarının diş sağlığına etkisini belirterek, “Yoğurt, peynir, kefir vee ayran ağız ve diş sağlığımıza ne kadar faydalıysa gazlı içecekler, şekerleme ve çikolatada aşırıya kaçmak da o derece zararlıdır. Zararlı olanları mümkün olduğunca az, faydalı olanları da daha çok tüketmeliyiz” tavsiyesinde bulundu.

Etkinliğin ilk günü GöçDer’e sürpriz bir ziyarette bulunan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok ve Uyum Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin çocuklar ve aileleri ile sohbet ederek, Dernek Başkanı Cenk Sarıgöl’den çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, “Uyum birlikte, birbirine saygı çerçevesinde yaşayabilme kültürünü güçlendirmek, bunun için diyaloğ kurmak, ortak anlayışlar edinmektir. Bu sağlıklı bir toplumun gereğidir. Elbette sağlıklı toplumlar birlikte uyum içinde yaşayan insanlardan oluştuğu gibi sağlıklı bireylerden de oluşması önemlidir. GöçDer ve Atlas Üniversitesini bu çalışmalarından dolayı tebrik ederiz”

Ziyaret bitiminde diş taraması yapılan çocuklara ağız temizlik setleri hediye edilirken, çocuklar da dernek faaliyetlerinde yaptıkları resim ve maskelerden konuklara hediye ettiler.

GöçDer Başkanı Cenk Sarıgöl ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sivil toplum olarak yaptığımız çalışmaların üst düzey takdir görmesi bizlerin şevkini arttırmakta, çalışma gücümüz ve motivasyonumuzu arttırmaktadır” dedi.