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Çocuklara bol bol balık yedirilmeli

7. aydan itibaren usul usul balık yedirmekte beyin ve göz gelişimi açısından büyük yarar var.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:51
Çocuklara bol bol balık yedirilmeli

Çocuklarınıza bol bol balık yedirmelisiniz. Bebeklere 7. aydan itibaren balık yedirilebilir. Çünki balıkta bulunan protein ve omega 3 yağları beyin ve göz gelişimine olumlu etki yapıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Arslan’ın da tavsiyesi bu.

Balık özellikle protein ve Omega 3 yağları yönünden çok zengindir. Bunlar, çocuklarda hızlı olan beyin ve göz gelişiminde çok önemli olumlu etki yapar.

Sindirimi kolay olduğu için 7'nci aydan itibaren bebeklere balık haşlanarak ya da püre halinde yedirilebilir. Bebek çiğnemeye alıştıktan sonra bu tür gıdaları masada yiyebilir.

Balık çok nadiren alerji yapan bir besindir. Özellikle bebeklikte ve çocukluk çağlarında aşırı yağlı, katı yağları çok kullanarak beslenen, bol kalori alan kişiler, ilerleyen yaşlarında kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa yakalanabiliyor.

Küçük yaştan itibaren beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmeli, sağlıklı bir besin olan balığı soframızdan eksik etmemeliyiz.

Çocukların beslenme çantasına haftada iki kez sandviç ekmeği içinde balık konulabilir. 'Balık, özellikle okul çağlarında fosfor ve mineral açısından zengin olduğu için kemik gelişimine de katkı sağlar.

Her şeyin fazlasının ve yanlış tüketilmesi sağlığı olumsuz etkiler. Kararında tüketmek önemli. Ayrıca balığı yağda kızartmak yerine buğulama, fırında ızgara şeklinde yapmalı kızartmanın zararından korunurken faydaları artırılmalı...

Buyrun balık köftesine

Bebekleri için değil ama, değişik bir lezzet tatmak açısından balık köftesi yapmayı deneyebilirsiniz. İşte malzemeleri:

1 kg balık eti (kılçıksız, temizlenmiş), 2-3 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz, 1-2 avuç galeta unu, 1 adet rendelenmiş soğan, tuz, karabiber, kızartmak için sıvıyağ, 1 adet yumurta, 1 kahve fincanı un

Yapılışına gelince:

- Balıklarınızı komple kılçıksız kalacak şekilde ayıklayın ve akan suyun altında yıkayın.

- Yaklaşık 15-20 dk. kadar buzdolabında bekletin.

- Daha sonra balık etlerini kıyın.

- Bir kaseye alıp üzerine diğer malzemeleri ekleyin.

- Tuz ve biberini ayarlayın.

- Hepsini normal bir köfte yapımı gibi yoğurun.

- İlk başta galeta ununu az az koymaya başlayın ve harcın ıslaklık durumuna göre yeniden ekleme yapabilirsiniz.

- Harcıda iyice toparlaması için 15-20 dk. buzdolabında bekletin.

- Harcınızdan arzu ettiğiniz büyüklüklerde parçalar kopararak ıslak elle köfte şekli verin.

- Köfteleri bir parmak kadar kızgın sıvıyağda kızartarak bir mutfak havlusu üzerine çıkartın.

- Yanında elbette salata olmalı..

 

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:51
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