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Sağlık Çocuklara aşı randevusu nasıl alınıyor? 12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?
Sağlık

Çocuklara aşı randevusu nasıl alınıyor? 12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

15 yaş üstü aşı randevusu nereden nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı aşı randevu yaş sınırını aşağıya çekti. Peki, aşı randevusu kaç yaşa veriliyor. Aşı randevusu yaş sınırı? 12 yaş üstü için aşı randevusu nereden nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 09:46:00 -
Çocuklara aşı randevusu nasıl alınıyor? 12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. 25 Haziran’da yaş sınırı 18’e indi. Temmuz ayından bu yana 16 yaş üstü aşı olabiliyordu. Okullar açılmadan önce 15 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstü için de karar alındı. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

Çocuklara aşı randevusu nasıl alınıyor? 12 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşılarına ilişkin yeni kararlar aldı. Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstü için aşı hakkı tanımlandı.

Öte yandan korona olanların iyileştikten sonra aşı olma süresi 3 aydan 1 aya indirildi.

2 doz Sinovac üzerine 1 doz Biontech olanlara yurt dışına çıkarken Biontech şartı olan ülkelere seyahat edebilmeleri için 4. doz hakkı tanımlandı. 4. dozlar 3.dozdan 21 gün sonra yapılabilecek.

Aşı randevularını MHRS, E Nabız ya da ALO 182 üzerinden alabilirsiniz. Anne ya da baba kendi MHRS hesabına girdiğinde ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yetkili olduklarım” ifadesine tıklayarak çocuklarının randevu sistemine giriş yapabiliyor. Buradan kolaylıkla aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

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