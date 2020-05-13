Çocuklar yıllar sonra anne ve babalarının oyunlarını oynadılar

Çanakkale’de, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun zamandır dışarı çıkmaları kısıtlı olan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, bugün verilen 11.00-15.00 saat aralığındaki izinlerini aileleriyle birlikte eski oyunları oynayarak değerlendirdi.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde 65 yaş ve üstü yaşlıların yanı sıra 0-20 yaş aralığındaki çocuklarında evden dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilmişti. Pandemi döneminde getirilen bu kısıtlamalar yetkililerin kontrolünde yavaş yavaş genişletilmeye başladı. Geçtiğimiz Pazar günü 65 yaş ve üstü vatandaşlar belli aralıklarla sokağa çıkarken, bugün de 0-14 yaş aralığındaki çocuklara izin verildi.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi’nde evlerinin önündeki parka çıkan çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Günlerdir evde sıkılan ve teknolojiyle iç içe olan çocuklar, parklarda anne ve babalarının döneminden kalma; ‘Yağ satarım bal satarım, kutu kutu pense, ortada sıçan’ gibi oyunları oynayarak keyifli bir gün geçirdiler.

“Çocukluğumuzdaki oyunları kendi çocuklarımıza öğretiyoruz”

2 çocuğunun günlerdir evde sıkıldığını belirten Gül Düvenci, “Çocuklarımız uzun süredir evde çok sıkıldılar. Şimdi arkadaşlarıyla birlikte olmanın heyecanını yaşıyorlar. Umarız en kısa sürede bu günler biter ve eski günlerimize geri döneriz. Bizim çocukluk dönemimizde oynadığımız oyunları çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız da bu oyunlardan büyük keyif alıyorlar” dedi.

“Sokakta olmak güzel”

1 çocuk annesi Necmiye Tarlasüren ise “Korona virüs nedeniyle uzun süredir evlere kapandık, çocuklar teknoloji bağımlısı oldu. Onlar evde çok bunaldı, bizler de onlara aktivite bulmaktan çok yorulduk. Sokağa çıkmaları, toprağa dokunup, hava almaları onlara da çok iyi geldi. Zaten vücutlarında birikmiş bir enerji var. Okulda bunları atıyorlardı ama evlerde çok fazla aktivite yapamadık. Bugün çok güzel oldu. Kutu kutu pense, yağ satarım bal satarım gibi bizim de çocukluğumuzdan süre gelen oyunları onlara aktardık. Bizler de onlarla birlikte hep evde olduğumuz için oyunlara katıldık. Biz de eğlendik, güzel bir gün geçiyoruz. İnşallah bu korona virüs bir an önce biter. Sokakta olmak güzel” diye konuştu.