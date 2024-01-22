  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırı davasında karar açıklandı

Servetleri dudak uçuklatıyor! Dünyanın en değerli 17 oyun şirketi açıklandı...

Türkiye’den büyük atak! Ne doğal gaz ne de petrol!

Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!

Türkiye bu madenin hazinesini buldu! Bursa, Kütahya, Balıkesir ve Eskişehir'den fışkırıyor... Onlarca ülke 'Bize satın' diye kapımızı çaldı

MİT, Mossad’ı böyle avladı

Böyle rezillik yok! İmamoğlu vaadini unutturmak için bakın ne yaptı

Kiralık dairesine müşteriyle gitti, uzun süredir kaçak kalan şahısla karşılaştı

Bankalardan emeklilere kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar
Aktüel Çocuklar, tatilin tadını Büyükşehir’in etkinliklerinde çıkaracak
Aktüel

Çocuklar, tatilin tadını Büyükşehir’in etkinliklerinde çıkaracak

Yeniakit Publisher
2024-01-22 15:41:00 -

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir dönem boyunca ders çalışan minikler için harika karne hediyeleri hazırladı. Karne gününden tatilin son gününe kadar Çocuk Köyü’nü ücretsiz kullanacak minikler; birbirinden güzel tiyatrolar ve atölyelerinde yer aldığı “Karne Etkinlik Haftası” programında eğlenceye doyacak.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan miniklere en güzel karne hediyesi Başkan Yücel Yılmaz’dan. Bir dönem boyunca ders çalışan miniklerin hem eğlendirici hem de öğretici bir tatil geçirmesini sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, muhteşem bir etkinlik programı hazırladı. Balıkesir ve civar illerde yaşayan çocukların en sevdiği ve eğlendiği alanlardan biri olan Çocuk Köyü, karne gününden itibaren tatil boyunca tüm çocuklara ücretsiz olarak kapılarını açıyor. 10.30-12.00, 12.30-13.30, 14.00-15.00, 15.30-16.30, 17.00-18.00 ile 18.30-20.00 seansları arasında hizmet veren olan Çocuk Köyü, çocukların sağlığı için seans aralarında dezenfekte ediliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

Bunun yanı sıra başta Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde olmak üzere şehrin farklı noktalarında “Karne Etkinlikleri Haftası” düzenleyen Büyükşehir Belediyesi; tiyatro oyunlarından illüzyon gösterilerine, animasyonlardan yarışmalara, jonglör gösterisinden mini discoya, palyaçodan sosis balona, yüz boyamadan maskota, kum boyama, kum kukla yapımı, taş baskı ve zeka oyunları atölyelerine kadar birçok etkinliği 21 Ocak-4 Şubat günleri arasında gerçekleştirecek. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde; Pinokyo, Ağustos Böceği ve Çalışkan Karınca, Arkadaşım Böri Okullar Açılıyor, Kurbağa Prens Masalı, Nasrettin Hoca ve Kuzuları, Güzel ve Çirkin, Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu, Rapunzel, Sihirli Lamba ve Harikalar Ormanı adlı tiyatro oyunları çocuklarla buluşacak.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlçelerdeki etkinliklerin gün ve saatleri şöyle;

Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi: 20 Ocak 2024 saat:15.00 “Masalcı Kuklalar” ile 30 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”

Susurluk Kültür Merkezi: 24 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu” ile 3 Şubat 2024 saat:15.00 “Sihirli Lamba”

Havran Kültür Merkezi: 22 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”

Kepsut Kültür Merkezi: 28 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”

İvrindi Belediyesi Düğün Salonu: 29 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”

Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi: 1 Şubat 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu” ile 2 Şubat 2024 saat:15.00 “Sihirli Lamba”

Gönen Belediyesi Konferans Salonu: 27 Ocak 2024 saat:15.00 “Sihirli Lamba” ile 31 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”

Dursunbey Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi: 25 Ocak 2024 saat: 15.00 “Nasrettin Hoca ve Kuzuları” ile 4 Şubat 2024 saat:15.00 “Sihirli Lamba”

Bigadiç Burcu Kafe: 21 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu” ile 26 Ocak 2024 saat:15.00 “Sihirli Lamba”

Ayvalık Nejat Uygur Sahnesi: 23 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23