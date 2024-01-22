Çocuklar, tatilin tadını Büyükşehir’in etkinliklerinde çıkaracak

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan miniklere en güzel karne hediyesi Başkan Yücel Yılmaz’dan. Bir dönem boyunca ders çalışan miniklerin hem eğlendirici hem de öğretici bir tatil geçirmesini sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, muhteşem bir etkinlik programı hazırladı. Balıkesir ve civar illerde yaşayan çocukların en sevdiği ve eğlendiği alanlardan biri olan Çocuk Köyü, karne gününden itibaren tatil boyunca tüm çocuklara ücretsiz olarak kapılarını açıyor. 10.30-12.00, 12.30-13.30, 14.00-15.00, 15.30-16.30, 17.00-18.00 ile 18.30-20.00 seansları arasında hizmet veren olan Çocuk Köyü, çocukların sağlığı için seans aralarında dezenfekte ediliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

Bunun yanı sıra başta Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde olmak üzere şehrin farklı noktalarında “Karne Etkinlikleri Haftası” düzenleyen Büyükşehir Belediyesi; tiyatro oyunlarından illüzyon gösterilerine, animasyonlardan yarışmalara, jonglör gösterisinden mini discoya, palyaçodan sosis balona, yüz boyamadan maskota, kum boyama, kum kukla yapımı, taş baskı ve zeka oyunları atölyelerine kadar birçok etkinliği 21 Ocak-4 Şubat günleri arasında gerçekleştirecek. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde; Pinokyo, Ağustos Böceği ve Çalışkan Karınca, Arkadaşım Böri Okullar Açılıyor, Kurbağa Prens Masalı, Nasrettin Hoca ve Kuzuları, Güzel ve Çirkin, Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu, Rapunzel, Sihirli Lamba ve Harikalar Ormanı adlı tiyatro oyunları çocuklarla buluşacak.



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İlçelerdeki etkinliklerin gün ve saatleri şöyle;

Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi: 20 Ocak 2024 saat:15.00 “Masalcı Kuklalar” ile 30 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”

Susurluk Kültür Merkezi: 24 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu” ile 3 Şubat 2024 saat:15.00 “Sihirli Lamba”

Havran Kültür Merkezi: 22 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”

Kepsut Kültür Merkezi: 28 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”

İvrindi Belediyesi Düğün Salonu: 29 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”

Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi: 1 Şubat 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu” ile 2 Şubat 2024 saat:15.00 “Sihirli Lamba”

Gönen Belediyesi Konferans Salonu: 27 Ocak 2024 saat:15.00 “Sihirli Lamba” ile 31 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”

Dursunbey Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi: 25 Ocak 2024 saat: 15.00 “Nasrettin Hoca ve Kuzuları” ile 4 Şubat 2024 saat:15.00 “Sihirli Lamba”

Bigadiç Burcu Kafe: 21 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu” ile 26 Ocak 2024 saat:15.00 “Sihirli Lamba”

Ayvalık Nejat Uygur Sahnesi: 23 Ocak 2024 saat:15.00 “Dr. Mutlu Çocuk Oyunu”