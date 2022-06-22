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Yerel Çocuklar sünnet korkusunu sanal gözlükle yendi
Yerel

Çocuklar sünnet korkusunu sanal gözlükle yendi

Sanal gerçeklik gözlüğü, sünnet işlemlerinde de kullanılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 22:18:00 -
Çocuklar sünnet korkusunu sanal gözlükle yendi

Çocuklar gözlük takarak film kahramanlarının maceralarına daldığı sırada sünnet tamamlanıyor.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sünnet olan çocuklar, erkekliğe ilk adımı sanal gerçeklik gözlüğü takarak izledikleri çizgi filmlerle attı.

Keçiören Belediyesince düzenlenen sünnet etkinliğinde sanal gerçeklik gözlüğü takarak çizgi film kahramanlarının maceralarına eşlik eden çocuklar, operasyon öncesi korkularını yeniyor. İlçedeki özel bir hastanede uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sünnet işlemi sırasında izledikleri filmlerin içinde kendilerini bulan çocuklar, sünnet tamamlandığında da operasyon masasından kalkmak istemiyor.

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