Çocuklar Söke Belediyesi ile spor yapıyor
Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan ücretsiz tenis, basketbol, voleybol, masa tenisi, karate kurslarına Sökeli çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.12 Temmuz 2019 Cuma 16:34
Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan ücretsiz tenis, basketbol, voleybol, masa tenisi, karate kurslarına Sökeli çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.
Karnelerini alan 7-14 yaş aralığında 485 çocuk, Söke Belediyesi’nin yaz okulu spor kurslarında zamanlarını dolu dolu geçiriyor.
Söke’de ailelere maddi anlamda çok büyük kolaylık sağlayan yaz okulunda; çocuklar hem deneyimli eğitmenler eşliğinde yaz aylarını değerlendirmiş oluyor, hem de aileler çocuklarını güvenilir bir kuruma emanet etmenin rahatlığını yaşıyor. Çocuklarına ücretsiz eğitimlerde hem eğleniyor, hem de öğrenirken; spor kurslar yaşamlarına sağlık da katıyor.
Sporun çocukların gelişiminin bir parçası olduğunu belirten eğitmenler, spor yapmanın vakit kaybı olduğu ya da derslerine mani olduğu düşüncesinden vazgeçilmesini gerektiğini dile getirdi.
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