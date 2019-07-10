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Çocuklar sokak hayvanları için kitap sattı

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
Çocuklar sokak hayvanları için kitap sattı

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri. Viranşehir sahilinde oluşturulan Sanat Durağı’nda, sokak hayvanlarına mama alabilmek için kitap sattı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve meclis üyelerinin katıldığı etkinlikte, vatandaşlar bol bol kitap alarak çocuklara destek verdi. Müzik ve şiir dinletilerinin de yapıldığı etkinliğe katılan işadamı Alper Gürsoy, satın aldığı kitapları devlet sığınma evinde barınan çocuklara bağışladı.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocukların ortaya koyduğu fikirlerin çok güzel olaylara vesile olduğunu söyledi. Çocukların ortaya koyduğu çok önemli bir amaçla toplandıklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Okudukları kitapları burada satıyorlar ve kazandıkları parayı sokak hayvanlarına mama almak için kullanacaklar. Gençlik Meclisimizde kendilerine destek veriyor. Burada bulunan vatandaşlarda kitap bağışında bulunarak, kitap satın alarak bu özel amaca destek veriyorlar. Çocuklarımızı bu duyarlı yaklaşımları nedeniyle kutluyorum” dedi.


Viranşehir sahilinin Türkiye’nin en güzel yerlerinden birisi olduğunu ifade eden Tarhan, “Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri burada çok güzel bir düzenleme yaparak Sanat Durağı oluşturdular. Biz Sanat Durağımızın yerel sanatçılarımız tarafından uygun şekilde kullanılması için gereken desteği vereceğiz. Burada sokak müzisyenlerimiz şarkılarını seslendirebilir, ressamlarımız sergi açabilir, tiyatrocularımız mini skeçler sergileyebilir, dans etmeyi sevenler dansları ile renklendirebilirler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
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